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«أوباما»: اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام انتصار للكرامة الإنسانية

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«أوباما»: اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام انتصار للكرامة الإنسانية «أوباما»: اختيار الفائز بجائزة نوبل للسلام انتصار للكرامة الإنسانية

هنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الفتاة الباكستانية ملالا يوسفزاي، والناشط الهندي، كايلاش ساتيارثي، المناهض للاتجار في الأطفال لفوزهما بجائزة نوبل للسلام اليوم، الجمعة، ووصف اختيارهما بأنه انتصار لأولئك الذين يدعمون الكرامة الإنسانية.

وقال أوباما- الذي فاز أيضًا بنوبل للسلام- في بيان: «إعلان اليوم هو انتصار لكرامة كل إنسان».

وأضاف أوباما أن اختيار لجنة نوبل لملالا وكايلاش «يذكرنا بأهمية ما قاما به من أعمال لحماية الحقوق والحريات لكل أفراد شبابنا وضمان أن تتاح لهم الفرصة لتحقيق إمكاناتهم التي وهبها الله لهم بغض النظر عن خلفيتهم أو جنسهم أو وضعهم في الحياة».

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