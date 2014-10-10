البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى: «تصرفات صهيونية هوجاء»

أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، التي قادها عضو الكنيست المتطرف، موشيه فيجلن، وأعداد من المستوطنين، الأربعاء الماضي.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له، الجمعة، إن عملية الاقتحام الأخيرة المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم هي اعتداء صارخ على المقدسات العربية والإسلامية.

ووصف الجروان اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وضرب وإصابة العشرات منهم بالجريمة المستفزة، وأضاف: «كل القوانين والتشريعات الدولية تدعو إلى حماية المناطق المقدسة وعدم الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لردع الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».

وأكد أن البرلمان العربي يرفض بشدة كافة محاولات الكيان الصهيوني لتهويد المسجد الأقصى أو تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا، مشيرًا إلى المخطط الصهيوني الجديد لتقسيم المسجد الأقصى.

ودعا الجروان الأمة العربية والاسلامية للحذر من المخططات الصهيونية لتهويد المسجد الأقصى والعمل على إفشالها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ردع التصرفات الصهيونية الهوجاء، التي تخترق كافة المعاهدات والاتفاقات وتهدد مساعي السلام.