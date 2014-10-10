أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى: «تصرفات صهيونية هوجاء»

Google+ Print
البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى: «تصرفات صهيونية هوجاء» البرلمان العربي يدين اقتحام المسجد الأقصى: «تصرفات صهيونية هوجاء»

أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، التي قادها عضو الكنيست المتطرف، موشيه فيجلن، وأعداد من المستوطنين، الأربعاء الماضي.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان له، الجمعة، إن عملية الاقتحام الأخيرة المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم هي اعتداء صارخ على المقدسات العربية والإسلامية.

ووصف الجروان اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وضرب وإصابة العشرات منهم بالجريمة المستفزة، وأضاف: «كل القوانين والتشريعات الدولية تدعو إلى حماية المناطق المقدسة وعدم الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لردع الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس».

وأكد أن البرلمان العربي يرفض بشدة كافة محاولات الكيان الصهيوني لتهويد المسجد الأقصى أو تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا، مشيرًا إلى المخطط الصهيوني الجديد لتقسيم المسجد الأقصى.

ودعا الجروان الأمة العربية والاسلامية للحذر من المخططات الصهيونية لتهويد المسجد الأقصى والعمل على إفشالها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ردع التصرفات الصهيونية الهوجاء، التي تخترق كافة المعاهدات والاتفاقات وتهدد مساعي السلام.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية