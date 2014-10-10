انتشال السيارة الغارقة بنيل المنيا.. وإستمرار جهود البحث عن المفقودين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال السيارة التي سقطت بمجري النيل أمام مرسي أولاد علي بقرية العوايسة بمركز سمالوط شمال المنيا، والتي كانت تقل عدداً من المواطنين في طريق عودتهم من تشيع جنازة، وتبين أن السيارة تحمل رقم 41566 نقل المنيا، بيضاء اللون ماركة شيفرولية .

يذكر أنه تم إنتشال 4 جثث حتي الأن لكل من ، محمد صابر أحمد 60 سنة، ويحي عرفات أحمد 56 سنه، وعبد القادر شعبان 58 سنة، وجثة لشخص رابع مجهول الأسم والعنوان.

ودفعت إسعاف المنيا بعدد 15 سيارة لموقع الحادث بقيادة مصطفي محمد ربيع، هاني معوض حسن، بإسعاف شمال المنيا.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثث الضحايا، وتضاربت المعلومات حول عدد الغرقي من مستقلي السيارة ما بين 15 إلي 25 شخصاً طبقاً لرواية الأهالي، أما المصادر الأمنية، فتؤكد أنه لايوجد حصر بأعداد الغرقي حتي الأن، وأنه تم فقط إنتشال 4 جثث.

كان اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطاراً من العميد طاهر رفعت مأمور مركز شرطة سمالوط، بسقوط سيارة ربع نقل من أعلي معدية بنهر النيل، أمام مرسي قرية العوايسه، وكشفت التحريات الأولية، أن السيارة كانت تقل عدداً من المواطنين في طريق عودتهم من تشيع جنازة بالبر الشرقي بقرية بني خالد، ورجحت التحريات إنزلاق السيارة بالنيل، بسبب عدم شد فرامل اليد.