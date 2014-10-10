نسمة محجوب عن ستار أكاديمي:أصوات الجمهور المصري مشتّتة

قالت نسمة محجوب، نجمة "ستار أكاديمي"، إن برايم أمس شهد تحسناً كبيراً في أداء المشتركين، وإن المستوى أرتفع، موضحة أن هناك تدريبات وراحة نفسية ظهرت عليهم، خاصة وأنهم تعودوا على المسرح والجمهور.

تصريح نسمة جاء في برنامج "أنت حر" الذي يقدمه الكاتب والسيناريست مدحت العدل عبر فضائية "CBC2".

وتابعت محجوب "هناك مشتركين مثل مينا الذي يتمتع بصوت جميل، ودعاء صوتها قوي أيضاً، وفكرة أن يضعوا مصريين اثنين في النومينيه ليس أمراً جيداً، ويحيّر الجمهور المصري ويشتت الأصوات". وتابعت "ريان أيضاً صوته جميل وغنّى اليوم بشكل مميز".

وأضافت:"من الممكن أن تتحيز اللجنة لأحد المشاركين، لأنه يأتي بالإعلانات للبرنامج أو يحصل على تصويت كبير، لا أتمنى خروج أي من المصريين اليوم سواء دعاء أو مينا، لكن أصوات المصريين انقسمت بين مشتركين اثنين، وأصوات الخليج ذهبت لريان وحده".

وأشارت إلى أنه يوجد مشتركون مستمرون رغم أنهم أسوأ من الذين خرجوا بكثير".