بعد تصريحها الأخير صور جينيفر لورانس العارية على "ويكيبيديا"

يبدو أنّ معركة Jennifer Lawrence والصور العارية المسرّبة لن تنتهي قريباً. فبعد نشر صورها العارية، خلال الشهر المنصرم وتصريحها الأخير، تمكّن أحد القراصنة من نشر صورة عارية لها على صفحتها في موسوعة "ويكيبيديا".

وظهرت صورة Jennifer المسرّبة، من حسابها في موقع "iCloud"، على صفحتها بموسوعة "ويكيبيديا"، لمدّة 20 دقيقة، قبل أن يتدارك الموقع الموقف وينجح في حذفها.

واللافت أنّ صفحة Jennifer على الموسوعة الشهيرة محميّة، وهي من الأشخاص الذين لديهم حساب محرّر في الموقع، يُمكّنهم من تعديل بيانات صفحاتهم.

وذكرت مدوّنة "Jezebel" المعروفة بدفاعها عن حقوق المرأة أنّ القرصان نجح في تغيير صورة الممثلة البالغة من العمر 24 عاماً، واستبدلها بإحدى صورها العارية المسرّبة.

من جهة أخرى، أكّد أحد مسؤولي موقع "Wikimedia" المتعلّق بالتخزين بواسطة الوسائط المتعددة في موقع "ويكيبيديا" لـ"Jezebel" أنّ الحساب الذي غيّر صورة Jennifer ليس حساباً حقيقياً لأحد محرّري الموقع، بل هو حساب "sock puppet"، أي يبدو شرعياً من دون أن ينتمي إلى أيّ شخص حقيقيّ.

وقام هذا الحساب المزيّف برفع الصورة المسرّبة الأولى على صفحة التعليقات، التي تحمل صورة الممثلة الأصليّة، مستخدماً نفس اسم الصورة. لكن "Wikimedia" حذفتها بعد 14 دقيقة.

ومن جديد، تمّ رفع صورة مسرّبة أخرى، لكن تمّ حذفها بعد أربع دقائق. وقد عمد القائمون على الموقع إلى حذف صفحة التعليقات بالكامل. ولذلك لا يوجد أيّ إشارة إلى مواعيد التعديلات السابقة التي أجريت على الصفحة.

يُذكر أنّ النجمة العالمية Jennifer Lawrence كانت صرّحت مؤخراً لمجلة " Vanity Fair" بأنّ تسريب صورها العارية جعلها تشعر بخوف وغضب شديدين، معتبرة أنّ ما حصل هو "انتهاك جنسيّ" وأمر مقزز.

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