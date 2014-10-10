جورج كلوني يقطع شهر العسل من أجل جمهوره

فاجأ النجم العالمي George Clooney جمهوره بقطعه شهر العسل الذي يقضيه برفقة زوجته أمل علم الدين في منطقة Seychelles، في المحيط الهندي، للمشاركة في مؤتمر "Comic Con" في نيويورك، من أجل الإعلان عن مشاركته في فيلم "Tomorrowland"، الذي سيتم عرضه في الصيف المقبل.

Clooney الذي أظهر حماساً مميّزاً أمام الجمهور، ردّ على سؤال أحد الصحافيين عن شهر العسل، فقال إنّه كان جيداً، برغم أنّ سعادته توحي بأنّه كان أكثر من ممتاز.

وقال النجم مازحاً أمام الجمهور، بعد مشاهدته للفيديو الترويجي الخاص بالفيلم، حيث ظهر لثوان معدودة: "ما هذا؟ انتظرت هذا الفيلم لأكثر من عام ونصف، وبالكاد أظهر في الإعلان! لا أريد أن اضطر إلى القول إنّني نجم كبير".

وقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجم، وهو يخرج من الفندق في نيويورك وحيداً، إنّما بسعادة غير معهودة سابقاً.

يُذكر أنّ George Clooney وأمل علم الدين انتقلا بعد إتمام الزفاف من البندقية إلى Seychelles في المحيط الهندي لتمضية شهر العسل في منتجع لا يُمكن الوصول إليه إلا عبر الهليكوبتر.

جورج وأمل يمضيان شهر العسل في منطقة معزولة لا تصلها الا الهليكوبتر