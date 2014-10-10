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«وول ستريت جورنال»: «أوباما» يدرس إغلاق «جوانتانامو»

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«وول ستريت جورنال»: «أوباما» يدرس إغلاق «جوانتانامو» «وول ستريت جورنال»: «أوباما» يدرس إغلاق «جوانتانامو»

قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، الجمعة، إن البيت الأبيض يعمل على صياغة خيارات من شأنها أن تسمح للرئيس، باراك أوباما، بغلق معتقل جوانتانامو الذي يقع في كوبا، من خلال تجاوز حظر الكونجرس بشأن ترحيل المعتقلين إلى أمريكا.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، أن مثل هذا التحرك سيكون أحدث، ومن المحتمل أن يكون أكثر استخدامًا دراماتيكيًا للسلطة التنفيذية من قبل أوباما خلال فترة رئاسته الثانية.

وقالت الصحيفة إن المناقشات أكدت إصرار أوباما على الالتزام بوعوده التي تعهد بها في حملته الانتخابية قبل مغادرته البيت الأبيض على الرغم من العقبات المحلية والدولية الهائلة التي تنتظره.

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