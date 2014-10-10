تنظيم «القاعدة» يعلن مسئوليته عن تفجير صنعاء الخميس

أعلنت جماعة «أنصار الشريعة»، التابعة لتنظيم «القاعدة» في اليمن، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مظاهرة جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء الخميس.

ونشرت صفحة تابعة لتنظيم «القاعدة» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا أعلنت فيه تبنيها للعملية التي أدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة 150 آخرين.

> وأطلق بيان «القاعدة» اسم «أبومعاوية الصنعاني» على الانتحاري الذي نفذ العملية، وقال إنه اندس وسط تجمعات للحوثيين أثناء تجهيزهم للاحتشاد وفجر نفسه في صفوفهم.