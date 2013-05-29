زلزال جديد بقوة 3.5 درجة يضرب ولاية عين الدفلى بغرب الجزائر

ضرب زلزال جديد بقوة 3.5 درجة من مقياس ريختر مساء اليوم الأربعاء ولاية عين الدفلى الواقعة غرب الجزائر دون أن يحدث خسائر بشرية أو مادية ليكون بذلك ثانى زلزال يضرب نفس الولاية خلال 24 ساعة.

وذكر بيان صادر عن مركز البحث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر أن الزلزال وقع على الساعة 19:39 دقيقة من مساء اليوم بالتوقيت المحلى، مشيرا إلى أن مركز الزلزال حدد على بعد 15 كلم جنوب غرب ولاية عين الدفلى الواقعة على بعد 150 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية، ولم يشر البيان إلى حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وقد ضرب زلزال بقوة 3.5 ضرب ولاية عين الدفلى مساء أمس دون أن يحدث خسائر بشرية أو مادية.