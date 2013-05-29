أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"أحفاد الصحابة": فوج إيراني جديد يصل أسوان غدا ويزور المساجد والأضرحة

Google+ Print
"أحفاد الصحابة": فوج إيراني جديد يصل أسوان غدا ويزور المساجد والأضرحة "أحفاد الصحابة": فوج إيراني جديد يصل أسوان غدا ويزور المساجد والأضرحة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 10 دقائق

واصل الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف "أحفاد الصحابة وآل البيت"، الباحث فى الشأن الشيعي، عضو حزب النور السلفي بالبحيرة، هجومه الشديد على هشام زعزوع وزير السياحة، بسبب موقفه من السياحة الإيرانية.

وقال رضوان عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" "استمراراً لموقف وزير السياحة، يأتي غدا فوج آخر من السائحين الإيرانيين إلى أسوان وسط تعتيم إعلامي، وقبل أن يبرر أصحاب التبريرات الواهية، ويقولون كما يقول الوزير إن السياحة للمناطق الأثرية والشاطئية فقط، يكفي أن تعرف أن آخر زيارة توجه بعدها الإيرانيون إلى القاهرة ومسجدي الحسين والسيدة زينب ، باعتراف "رقية حاتمي بور" رئيسة شركة "فلامينجوا" الإيرانية للسياحة، حتى في أسوان نفسها زاروا عدداً من المساجد والأضرحة وطافوا حولها مثل مسجد الحاج حسن وضريحه بأسوان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن

الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة

الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور