"أحفاد الصحابة": فوج إيراني جديد يصل أسوان غدا ويزور المساجد والأضرحة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 10 دقائق

واصل الشيخ ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف "أحفاد الصحابة وآل البيت"، الباحث فى الشأن الشيعي، عضو حزب النور السلفي بالبحيرة، هجومه الشديد على هشام زعزوع وزير السياحة، بسبب موقفه من السياحة الإيرانية.

وقال رضوان عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" "استمراراً لموقف وزير السياحة، يأتي غدا فوج آخر من السائحين الإيرانيين إلى أسوان وسط تعتيم إعلامي، وقبل أن يبرر أصحاب التبريرات الواهية، ويقولون كما يقول الوزير إن السياحة للمناطق الأثرية والشاطئية فقط، يكفي أن تعرف أن آخر زيارة توجه بعدها الإيرانيون إلى القاهرة ومسجدي الحسين والسيدة زينب ، باعتراف "رقية حاتمي بور" رئيسة شركة "فلامينجوا" الإيرانية للسياحة، حتى في أسوان نفسها زاروا عدداً من المساجد والأضرحة وطافوا حولها مثل مسجد الحاج حسن وضريحه بأسوان".