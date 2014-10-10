بالصور.. الحائزون على «نوبل للسلام» في السنوات الـ25 الأخيرة
2013: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
- 2012: الاتحاد الأوروبي.
- 2011: آلين جونسون سيرليف وليما جبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن).
آلين جونسون سيرليف
ليما جبوي
توكل كرمان
- 2010: ليو تشياوباو (الصين).
- 2009: باراك أوباما (الولايات المتحدة).
- 2008: مارتي أتيساري (فنلندا).
- 2007: آل جور (الولايات المتحدة) والهيئة الحكومية للتغييرات المناخية التابعة للأمم المتحدة.
- 2006: محمد يونس (بنجلايدش) ومصرف جرامين.
- 2005: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحمد البرادعي.
- 2004: وانجاري ماتاي (كينيا).
- 2003: شيرين عبادي (إيران).
- 2002: جيمي كارتر (الولايات المتحدة).
- 2001: الأمم المتحدة وكوفي عنان (غانا).
- 2000: كيم داي جونج (كوريا الجنوبية).
- 1999: أطباء بلا حدود.
- 1998: جون هيوم وديفيد تريمبل (إيرلندا الشمالية).
- 1997: جودي وليامز (الولايات المتحدة) والحملة الدولية لحظر الألغام ضد الأفراد.
- 1996: كارلوس فيليبي خيمينيس وجوزيه راموس هورتا (تيمور الشرقية).
- 1995: جوزف روتبلات (بريطانيا) وحركة بوجواش.
- 1994: أسحق رابين وشيمون بيريز (إسرائيل) وياسر عرفات (منظمة التحرير الفلسطينية).
- 1993: نلسون مانديلا وفريديريك دوكليرك (جنوب أفريقيا)
- 1992: ريجوبرتا مينشو (جواتيمالا).
- 1991: أونج سان شو تشي (بورما).
- 1990: ميخائيل جورباتشويف (الاتحاد السوفياتي).
- 1989: الدالاي لاما (التيبت).
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