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بالصور.. الحائزون على «نوبل للسلام» في السنوات الـ25 الأخيرة﻿

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2013: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

- 2012: الاتحاد الأوروبي.

- 2011: آلين جونسون سيرليف وليما جبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن).

آلين جونسون سيرليف

ليما جبوي

توكل كرمان

- 2010: ليو تشياوباو (الصين).

- 2009: باراك أوباما (الولايات المتحدة).

- 2008: مارتي أتيساري (فنلندا).

- 2007: آل جور (الولايات المتحدة) والهيئة الحكومية للتغييرات المناخية التابعة للأمم المتحدة.

- 2006: محمد يونس (بنجلايدش) ومصرف جرامين.

- 2005: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحمد البرادعي.

- 2004: وانجاري ماتاي (كينيا).

- 2003: عبادي (إيران).

- 2002: جيمي كارتر (الولايات المتحدة).

- 2001: الأمم المتحدة وكوفي عنان (غانا).

- 2000: كيم داي جونج (كوريا الجنوبية).

- 1999: أطباء بلا حدود.

https://donate.doctorswithoutborders.org/images/ecards/ephoto1.jpg

- 1998: جون هيوم وديفيد تريمبل (إيرلندا الشمالية).

- 1997: جودي وليامز (الولايات المتحدة) والحملة الدولية لحظر الألغام ضد الأفراد.

http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/111008125716-jody-williams-nobel-story-top.jpg

- 1996: كارلوس فيليبي خيمينيس وجوزيه راموس هورتا (تيمور الشرقية).

- 1995: جوزف روتبلات (بريطانيا) وحركة بوجواش.

http://news.wwu.edu/posted/1538/Trimble_2007.181751.jpg

- 1994: أسحق رابين وشيمون بيريز (إسرائيل) وياسر عرفات (منظمة التحرير الفلسطينية).

- 1993: نلسون مانديلا وفريديريك دوكليرك (جنوب أفريقيا)

- 1992: ريجوبرتا مينشو (جواتيمالا).

- 1991: أونج سان شو تشي (بورما).

http://cdn1.albayan.ae/polopoly_fs/1.1621413.1333132464!/image/359697099.jpg

- 1990: ميخائيل جورباتشويف (الاتحاد السوفياتي).

- 1989: الدالاي لاما (التيبت).

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