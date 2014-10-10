«أردوغان»: «الأسد» «مجرم» ويمارس «إرهاب الدولة»

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، بشدة، الرئيس السوري بشار الأسد واصفًا إياه بـ«المجرم» و«الإرهابي» على غرار تنظيم «داعش» الذي يحاصر مدينة عين العرب (كوباني) السورية.

> وقال أردوغان أمام آلاف من أنصاره في طرابزون (شمال شرق): «لا يمكننا ترك مصير (اللاجئين السوريين) بأيدي الأسد المجرم الذي يمارس إرهاب الدولة».

> وأضاف: «لقد اتخذنا الموقف المبدئي ذاته تجاه جميع المنظمات الإرهابية نحن لا نفرق بين المنظمات الإرهابية ونصنفها بين هذه جيدة وهذه سيئة، لقد اتخذنا الموقف ذاته إزاء داعش».

> ورغم موافقة برلمانها ترفض الحكومة التركية الإسلامية المحافظة حتى الآن التدخل عسكريا ضد تنظيم «داعش» الذي يحاصر عين العرب الواقعة على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود التركية.

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