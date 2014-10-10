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تجار بورسعيد يرفعون مذكرة بمطالبهم لرئيس مصلحة الجمارك المصرية

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تجار بورسعيد يرفعون مذكرة بمطالبهم لرئيس مصلحة الجمارك المصرية تجار بورسعيد يرفعون مذكرة بمطالبهم لرئيس مصلحة الجمارك المصرية

المذكرة

قام ائتلاف تجار وبائعى بورسعيد برفع مذكرة خاصة بمطالبهم إلى كل من الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية و الدكتور عدلى عبد الرازق مستشار وزير المالية لشئون مصلحة الجمارك المصرية، وذلك للنظر في المشكلات الاقتصادية .

ومن أهم تلك المطالب التى سيتم عرضها لاتخاذ قرارات بشأنها اقصاء البضائع الواردة  برسم الوارد من ميناء غرب بورسعيد إلى ميناء شرق التفريعة والمطالبة بالغاء القرار رقم 619 والخاص بالمنشأ واعتبار بورسعيد بلدا للمنشأ والاستيراد منها بطريقة التعامل مع الاستيراد من الخارج وذلك لتصبح بورسعيد مدينة حرة عالمية أسوة بهونج كونج بجانب زيادة الحصة الاستيرادية المقررة للمحافظة .

وبخصوص تقييم السلع الواردة برسم المدينة الحرة عرض ائتلاف تجار وبائعى بورسعيد خلال المذكرة التى تقدم بها مطالبهم بشأن تقديم فاتورة معتمدة من الممثل التجاري الموجود فى السفارة بلد التصدير وبيان عبوة من المورد ويتم فى هذه الحالة تطبيق المادة الأولى من اتفاقية الجات دون الرجوع الى القيمة بسعر الوزن، مشيرًا إلى أن من أهم مطالب تجار بورسعيد أيضا اعفاء زائري المحافظة من قيمة معينة من الرسوم الجمركيه على ان يتم تحديد تلك القيمة لاحقًا .

 

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