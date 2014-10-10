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السقا يشارك «فاندام» بطولة فيلم.. ويتمنى تجسيد دور «خالد بن الوليد»

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السقا يشارك «فاندام» بطولة فيلم.. ويتمنى تجسيد دور «خالد بن الوليد» السقا يشارك «فاندام» بطولة فيلم.. ويتمنى تجسيد دور «خالد بن الوليد»

أحمد السقا

قال الفنان أحمد السقا، إنه سيشارك فى كل من البطل العالمي فان دام،  والممثل الهندي شاروخان، والأمريكي سيلفستر استالوني بطولة فيلم «Dubai Force» .
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> وذكر السقا خلال استضافته ببرنامج «أنت حر» الذي يقدمه دكتور مدحت العدل، أنه يتمنى تجسيد دور سيف الله المسلول خالد بن الوليد، مؤكدًا أن الفتوحات الإسلامية لم تكن أبدًا دموية كما يصفها البعض. 

وأشار السقا إلى أنه عُرض عليه المشاركة في فيلم أمريكي لكنه رفض، لمطالبته بقراءة دوره فقط، مشيرًا إلى أن العالم تحول لسوق للفيلم الأمريكي.

وأعرب السقا عن حزنه لرحيل صديقه الفنان خالد صالح، قائلًا: كنت أتمنى وجوده ليشاهد نجاح الجزيرة 2.

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