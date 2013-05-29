اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي بالدقهلية بنسبة نجاح 83.75%

كتب : صالح رمضان منذ 20 دقيقة

اعتمد اللواء صلاح الدين المعداوي، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان الصف السادس الابتدائي بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2012/2013 بحضور جمال عبدالناصر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وقال جمال عبدالناصر، إن عدد من تقدموا للامتحان بلغ 100772 تلميذًا وتلميذة، حضر منهم 95540 تلميذًا وتلميذة نجح منهم 80010 تلميذًا وتلميذة وبلغت نسبة النجاح 83.75% .

وأكد عبدالناصر أن العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، هم: الأول: رنا المرسي علي عبدالعظيم بمجموع 300 درجة، مدرسة العروبة بإدارة شرق المنصورة، والثاني: جون عاطف جرجس بمجموع 299.8 درجة – مدرسة العناية الالهية – إدارة شرق المنصورة، والثالث: رامي طارق إبراهيم بمجموع 299.55 درجة – مدرسة الطيار السيد أبوالنجا ـ إدارة تمي الأمديد، والثالث مكرر: أحمد محمد محمود رزق بمجموع 299.55 درجة – مدرسة الربعمائة –إدارة ميت سلسيل

والرابع : نادين إيهاب عبد السميع بمجموع 299.5 درجة – مدرسة الدلتا الدولية – مديرية التربية والتعليم و الخامس : ندا محمود بديع غازي بمجموع 299.5 درجة – مدرسة اسامة بن زياد- إدارة نبروة، والسادس : رحمة محمد حسن جلال بمجموع 299.5 درجة – مدرسة ابو بكر الصديق – إدارة غرب المنصورة والسابع : سهيلة محمد محسوب الجوادي بمجموع 299.5 – مدرسة الحوتة – إدارة المنزلة والثامن : ناني احمد محمود سالم بمجموع 299.3 – مدرسة مجمع ابو داود – إدارة تمي الأمديد و التاسع : مريهان أحمد بمجموع 299.3 – مدرسة جزيرة الورد – إدارة شرق المنصورة

والعاشر : هدى محمد محمود العشري 299.3 – مدرسة محمود الشناوي بالدراكسة – إدارة منية النصر والعاشر مكرر: عمر محمد عبد المجيد البيلي بمجموع 299.3 – مدرسة عزبة رمزي – إدارة السنبلاوين التعليمية .