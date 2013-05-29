أخبار عاجلة

أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مارجريت عازر: "بيت العائلة" ضروري لمواجهة التيارات المتشددة

Google+ Print
مارجريت عازر: "بيت العائلة" ضروري لمواجهة التيارات المتشددة مارجريت عازر: "بيت العائلة" ضروري لمواجهة التيارات المتشددة

كتب : محمد سليمان منذ 41 دقيقة

قالت مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن ستظل منبرا للوسطية والتعددية مهما مرت عليها من تيارات متشددة، وستضرب أروع مثال للوحدة الوطنية.

وأكدت عازر، خلال مؤتمر بيت العائلة بنقابة الصحفيين مساء اليوم، أن الضربات التي تأتي للشعب المصري تؤكد وحدته، مستشهدة بتفجيرات كنيسة القديسين التي وقف فيها المسلمون والمسحيون يدا واحدة وكانت قلوبهم تعتصر، مشددة في الوقت ذاته على أهمية بيت العائلة في الوقت الحالي، لوجود تيارات متشددة ترسخ لأفكار متشددة.

وأوضح محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن ملف الفتنة الطائفية من المشاكل الأساسية بمصر، ولا يجوز أن يُترك كلية للجهات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمر يدعو لتحرك شعبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد