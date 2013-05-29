مارجريت عازر: "بيت العائلة" ضروري لمواجهة التيارات المتشددة

كتب : محمد سليمان منذ 41 دقيقة

قالت مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إن مصر ستظل منبرا للوسطية والتعددية مهما مرت عليها من تيارات متشددة، وستضرب أروع مثال للوحدة الوطنية.

وأكدت عازر، خلال مؤتمر بيت العائلة بنقابة الصحفيين مساء اليوم، أن الضربات التي تأتي للشعب المصري تؤكد وحدته، مستشهدة بتفجيرات كنيسة القديسين التي وقف فيها المسلمون والمسحيون يدا واحدة وكانت قلوبهم تعتصر، مشددة في الوقت ذاته على أهمية بيت العائلة في الوقت الحالي، لوجود تيارات متشددة ترسخ لأفكار متشددة.

وأوضح محمد عبدالقدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن ملف الفتنة الطائفية من المشاكل الأساسية بمصر، ولا يجوز أن يُترك كلية للجهات الأمنية، مشيرا إلى أن الأمر يدعو لتحرك شعبي.