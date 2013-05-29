تعليقا على خطاب "مرسي".. محمود سعد: "سيبكم" من الشعارات.. الخطابات "موضة قديمة"

كتب : سهيلة حامد منذ 17 دقيقة

قال الإعلامي محمود سعد، تعليقا على خطاب الرئيس محمد مرسي، في افتتاح معرض مؤسسات العمل المدني، إن مصر الآن لا تحتاج إلى الخطابات، مشيرا إلى أن الخطابات أصبحت "موضة قديمة"، مضيفا أن هذه الخطابات "واحد بيكتبهاله ومالهاش لازمة".

وشدد سعد، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، على ضرورة العمل بجدية لتحقيق الإنجازات الحقيقية في البلد دون الكلام، وقال ساخرا: "إذا أردت أن تنجز عليك بالونجز".

وأضاف: "سيبكم من الشعارات وخشوا في الموضوع، الناس تعبانة، وبقت فاهمة كل حاجة، وعندها وعي سياسي مابقوش زي زمان".