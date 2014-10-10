روي كين عن مورينيو: هو محظوظ بأنني لم ألكمة

فتح روي كين قائد مانشستر يونايتد الأسبق النار على جوزية مورينيو المدير الفني لتشيلسي، مؤكدا أن الأخير محظوظ بأنه لم يوجه له لكمة.

مورينيو تقابل مع كين في لقاء تشيلسي أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، إذ أن روي يعد مساعد المدير الفني لأستون فيلا.

البرتغالي مورينيو أراد مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة، فأتجه إلى دكه أستون فيلا لتبادل التحية مع بول لامبيرت المدير الفني وروي كين المساعد، إلا أن الثنائي تجاهله.

وعن الواقعة قال كين في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل: " أنه أمر مخزي، شاهدته يفعل ذلك مع المدربين الآخرين".

وأضاف " أنه أمر مشين، هو محظوظ بأنني لم ألكمه".

المدير الفني لتشيلسي يعتاد على مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة، في حالة كانت نتيجة المباراة مطمئنه للبلوز.

وواصل كين هجومه على مورينيو، فأجاب على سؤال من أحد الصحفيين " هل مورينيو متغطرس وغير محترم ؟" قائلا: "ما رأيك أنت؟ هذا سؤال غبي، بالتأكيد نعم".