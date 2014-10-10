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كرويف: سواريز يطور الاتصال بين ميسي ونيمار

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كرويف: سواريز يطور الاتصال بين ميسي ونيمار كرويف: سواريز يطور الاتصال بين ميسي ونيمار

يرى يوهان كرويف الأسطورة الهولندية ومدرب برشلونة الأسبق أن وجود لويز سواريز في هجوم البلوجرانا سيطور كثيرا من الاتصال بين ليونيل ميسي ونيمار.

وانضم سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صفقة بلغت 88 مليون يورو.

وقال كرويف للصحفيين: "ربما وجود سواريز سيعمل على تطوير الاتصال بين ميسي ونيمار في الموسم المقبل".

وأضاف "أحيانا مع وجود ميسي لا يمكنه تسجيل الأهداف، لذا على الفريق أن يصنع الفرص، وسواريز لديه من المقومات للقيام بذلك".

وأتم صاحب الـ67 عاما "في الموسم الماضي التعاون لم يكن جيدا.. لنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

سواريز انضم لبرشلونة بعد أن سجل لليفربول 31 هدفا خلال 33 مباراة وصنع 21 هدفا لزملائه بالدوري الإنجليزي فقط.

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