نيمار: هزيمة ميسي سهلة، فقط لا تجعله يلمس الكرة!

بكين /أ ش أ/ أعرب المهاجم البرازيلي نيمار يوم الجمعة عن أمله في الفوز على زميله في برشلونة الإسباني ليونيل ميسي عندما يلتقي المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني وديا يوم السبت في بكين.

وقال نيمار ساخرا قبل المواجهة: "هزيمة ميسي سهلة، عليك فقط ألا تجعله يلمس الكرة طوال المباراة!"

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وأكد نيمار أنه يشعر بالفخر للعب بجوار ميسي في برشلونة، ولكن ذلك لا يمنعه من السعي لتحقيق الفوز عليه السبت.

وشدد نيمار لوسائل الإعلام في بكين على أنه في الوقت الذي يشعر فيه بسعادة شديدة للعب في نفس الفريق الذي يضم اللاعب الفائز بالحذاء الذهبي لأفضل لاعب في العالم أربع مرات، فإنه يتمنى أن يلحق الهزيمة بميسي.

وقال نيمار "اللعب بجوار ميسي شرف كبير لي، إنه أفضل لاعب في العالم". وتابع "أتمنى ألا يحظى ميسي بيوم جيد".