قصة حب تجمع مجندة أمريكية وسجين مسلم في غوانتانامو

يتعامل الكاتب والمخرج بيتر ساتلر مع الأحداث الروائية لفيلمه المثير للجدل معسكر أشعة إكس CAMP X – RAY بذكاء شديد .

ويتناول الفيلم حكاية تجمع بين مجندة أميركية وأحد سجناء معسكر غوانتانامو في حرفية سينمائية تتجاوز حدود العلاقة والموقف العدائي بين الشخصيات، إلى فيلم يمثل أهم ما قدم حتى الآن عن معسكرات غوانتانامو في السينما الأميركية والعالمية على حد سواء.

المحور الأساسي للعمل الفني يدور حول التحاق مجندة أميركية شابة – كرستين سيتوارت – بمعسكر “أشعة إكس – إكس رأي” في خليج غوانتانامو، لتجد نفسها محاطة بعدد من الشخصيات المتهمة بالإرهاب والتطرف، وكم من الممارسات العدوانية القاسية التي يتعرض لها السجناء

وتتطور علاقة، على طرفي النقيض، بين تلك المجندة وأحد المتهمين من الشرق الأوسط اسمه “علي”، ويقوم بدوره النجم الإيراني بيمان مهدي، الذي شاهدناه عالميا في الفيلم الإيراني “الانفصال” الحائز على أوسكار أحسن فيلم أجنبي.