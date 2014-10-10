ستار أكاديمي: فضل شاكر يثير استياء الجمهور وإطلالة لطيفة حظيت بالكثير من الانتقادات

بيروت_علي حلاّل

خذل ضيفا البرايم الخامس من "ستار أكاديمي"، لطيفة وفادي أندراوس، جمهورهما، الذي تابعهما عبر شاشة التلفاز أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنّ الضيفين لم يكونا قويّين بما يكفي أقله بالنسبة إلى الجمهور اللبناني الموجود في الستوديو، حيث قدّمت لطيفة أغان لم يفهمها الجمهور، إلا أغنية "أكثر حاجة"، التي قدمتها منفردة؛ أو من ناحية فادي، الذي رأى البعض أنّ صوته كان ضعيفاً، فضلاً عن وقوعه في فخّ النشاز أكثر من مرّة.

كذلك لم يسلم الضيفان من نقد طاول ملابسهما، إذ أطلّت لطيفة بملابس متواضعة لا تليق بسهرة ستار أكاديمي، فيما أطلّ زميلها فادي بملابس رياضية، وكأنّه مدعوّ إلى ممارسة الرياضة بحسب الجمهور الحاضر في الستوديو، الذي دافع بعضه بشدة عن إطلالة لطيفة، في نقاش يعكس حجم التفاعل بين الجمهور والبرنامج والذي تزداد وتيرته كل أسبوع.

الأجواء، قبل بدء البرايم الخامس، كانت حماسيّة في الخارج، مع وصول مواكب أهالي الطلاب اللبنانيين. فالمشهد لم يكن غير تظاهرة، هتف خلالها كلّ شخص بالاسم الذي يُشجّعه. وقد التقطت عدسة "سيدتي نت" صوراً لأهالي ومشجّعي كلٍّ من ليا وإيلي وريتا.

وكان لافتاً حضور والد المشترك السعودي ريان، السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، الذي أتى بيروت خصّيصاً لمساندة ريان، بسبب وقوفه في دائرة الخطر. وقد كان لـ"سيدتي نت" حديث مع الوالد عبد الرحمن حول مشاركة ريان في برنامج "ستار أكاديمي"، وحول غير ذلك من الأمور، التي ستتابعونها لاحقاً في لقاء مفصّل.

كذلك كان لـ"سيدتي نت" لقاء مع شقيق ليليا، نيكولا مخول، الذي تحدث عن رحلة شقيقته ليا من فرنسا إلى لبنان، من أجل المشاركة في البرنامج المميّز؛ وهو ما ستتابعونه لاحقاً على موقعنا.

والتقى "سيدتي نت" الشقيقة التوأم للمشركة اللبنانية ريتا سليمان، والتي تصغُر ريتا بخمس دقائق، وتُدعى إليان. وقد تحدّثت الشقيقة عن شخصيّة ريتا، فقالت إن "شخصيّتينا تختلفان عن بعضهما، برغم التشابه في بعض الأمور. فصحيح أننا متشابهتان في حبّنا للرياضة والفنّ والرقص، غير أنّني لا أجد نفسي ـ كما ريتا ـ في عمق المجال الفني".

وأشارت إليان إلى دعم والديها لريتا، وإلى جانبهما كلّ الأقرباء، لإيمانهم جميعاً بموهبة ريتا منذ صغرها، مضيفة القول: "تغنّي بشكل دائم في المنزل؛ حتى عندما تستيقظ فهي لا تعير اهتماماً للناس النائمين، فما هو في رأسها ينبغي أن تقوم بتنفيذه".

من جانبه، رأى والد ريتا، السيد جوزيف سليمان، أنّه "من أكثر المشجّعين لريتا لدخولها إلى البرنامج وإلى عالم الفن، كونها لا ترى نفسها إلا في هذا المجال، وهو لن يقف عائقاً أمام حلمها".

هيلدا مع عربة الكعك

خطفت مقدّمة البرنامج هيلدا خليفة الأنفاس بفستانها الأسود، الذي صمّمه اللبناني نيكولا جبران، ونالت ثناء الجميع على إطلالتها الموفّقة ليلة أمس. كذلك، كان لافتاً، قبل تقديم المشترك المصري محمد شاهين لوحة "السوق المصرية" بأغنية "زحمة يا دنيا زحمة"، قيام هيلدا بالتقاط صورة لها مع عربة الكعك، وقد فتحت فمها على هيئة من يستعدّ لتناول شيء من الكعك، في مشهد ظريف.

وبعد انتهاء وصلته، رمى مدير المسرح طوني واكد الكعك على الجمهور الحاضر في الستوديو.

تقدّم بارز في أداء الطلاب

وبالعودة إلى تقييم الطلاب، بدا واضحاً تقدّم الأكثرية، برغم بقاء البعض على حاله. وقد نال الطلاب استحسان الأساتذة ورضاهم عن تطوّرهم، لاسيّما أولئك الذين كانوا في دائرة الخطر. وقد ودّعت البرايم الخامس الطالبة المصريّة دعاء السبيعي، بعد أن أنقذ تصويت الجمهور ريان بنسبة 36.12%، مقابل 33.29 لدعاء، و30.59 % لمينا، الذي نال أعلى نسبة من تصويت الطلاب.

يُذكر أنّ ضيفي البرايم المقبل، حسب ما علمت "سيدتي نت"، سيكونان الفنانة التونسية أمل بشوشة والفنان جوزيف عطية.

كواليس:

هجوم شرس على ابتسام تسكت بعد تأديتها لأغنية "لو" حيث اعتبر الكثيرين أنها أدتها بشكل سيء جداً.

اعترض البعض على غناء المشترك المصري مينا لأغنية "وافترقنا" للفنان المعتزل فضل شاكر، وتساءل الكثيرون كيف سمحت إدارة الأكاديمية بالغناء لفنان محكوم عليه بالاعدام بتهمة قتل جنود من الجيش اللبناني .

لما يسافر المشترك المصري محمد شاهين الذي فاز في المرتبة الأولى الأسبوع الفائت لعدم جهوز أوراقه