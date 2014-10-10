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قضية اتهام ستيفن كولنز بالاغتصاب تعود إلى الواجهة

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الجمعة 10-10-2014 14:01

ذكرت شرطة لوس أنجلوس أنّ التقارير الإعلامية، التي أشارت إلى اعتراف الممثل Stephen Collins بانتهاكات جنسية ضدّ فتيات قاصرات، دفعت إلى فتح القضية مجدداً.

وكان Collins البالغ من العمر 67 عاماً قد استبعد من الفيلم الكوميدي المقبل "Ted 2"  ، الذي تنتجه شركة يونيفرسال بيكتشرز، بعد شيوع هذه الأخبار.

وقالت المتحدثة باسم شرطة لوس أنجلوس إنّ الشرطة تراجع هذه القضية، التي أثيرت في عام 2012 ضدّ Stephen ، على الرغم من أن تقرير الجريمة لم يقدّم أبداً في ذلك الوقت.

وأضافت: "نحن نراجع التحقيق للتأكد من أننا لم نغفل شيئاً في ذلك الوقت. وهذه القضية لم يجر إعادة فتحها، ولكننا نراجعها مرة أ خرى من أجل الدقة."

 

 

 

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