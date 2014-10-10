كاظم الساهر يفجع بوفاة شقيقه سالم

بعد غيبوبة استمرت أسبوعاً، توفي سالم جبار السامرائي، شقيق الفنان كاظم الساهر وعازف الناي في الفرقة الموسيقية، وقد اعلنت الصفحة الرسمية للساهر على موقع "فايسبوك". الخبر الحزين.

وكانت حالة الراحل قد تدهورت قبل أسبوع حيث دخل في غيبوبة اثناء تواجد القيصر في باريس، وقد قام هذا الأخير باجراء اتصال بمستشفى "مدينة الطب" في بغداد للاطمئنان على صحة شقيقه فأكد له الطاقم الطبي أن الحالة حرجة جداً.

أسرة "سيدتي " و"سيدتي نت" تتقدم من الفنان كاظم الساهر ومن أسرته بأحر التعازي عسى أن تكون خاتمة الأحزان.