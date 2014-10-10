النجمات أجمل بألوان الباستيل الهادئة

تؤثّر الألوان كثيراً على مظهرنا الخارجي، كما تنعكس على نفسيّاتنا وإحساسنا الداخلي، فإن كانت الألوان قويّة وصارخة، من الممكن أن توتّرنا، وإن اخترنا الألوان الداكنة والقاتمة، فمن الممكن أن تشعرنا بالكآبة، وفي حال اخترنا الألوان الفاتحة والهادئة، فهي ستشعرنا بالسكينة والصفاء... وعلى ما يبدو، فإنّ هذا هو السبب الذي دفع بالنجمات إلى اختيار درجات ألوان الباستيل الرائعة...

رأينا مؤخّراً الكثير من النجمات يعتمدن هذه الألوان، على مختلف درجاتها، حيث فضّل بعضهنّ اللون الأزرق، مثل ميساء مغربي التي اختارته على فستان من الشيفون، وهيفا وهبي التي ارتدته على تنورة من التول، وكذلك شذى حسون التي رأيناها تختاره على فستان رسمي. والبعض الآخر فضّل منه الأصفر الهادئ، مثل نجوى كرم وفستانها المزيّن بالفراشات، ونوال الزغبي وفستانها المميّز والمشكوك بحبّات الكريستال. والأغلبيّة اختارت اللون الزهري، مثل ميريام فارس على فستان ضيّق مميّز، وشيرين على فستان من دون أكمام مع تنورة عريضة، وجويل ماردينيان، التي ارتدت سروالاً بتصميم معاصر من هذا اللون، وكذلك إليسا، التي اختارته على شورت من الساتان مع قميص من الدانتيل، ونانسي عجرم التي بدت كدمية في فستانها القصير من ZuhairMurad.

ما رأيك بإطلالات النجمات بالألوان الهادئة، هل أحببتها؟ أم أنّك تفضّلينهنّ بالألوان القويّة والصاخبة؟

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