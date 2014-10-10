جُمانة أبو فاضل تساعدك في تصميم مكتب منزلي

تُضطر بعض السيّدات للعمل في داخل منازلهنّ، أو لإكمال أعمالهنّ التي يبدأنَها عادة في المكتب.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تُساعدك في تخصيص غرفة مستقلّة في داخل منزلك، تُشبه تلك المكاتب الرسميّة، من حيث التصميم والعناصر المتوفّرة فيها، في ما يلي:

- استعملي الألوان الحياديّة كالأبيض والبيج والكريمي، التي تشي بأجواء العمل الجديّة، وتجنّبي تلك الداكنة، أو تلك التي توحي بتفضيلات شخصيّة، كالزهري والأخضر، مثلاً؛ علماً بأنّ هذه الألوان الحياديّة تمنحك شعوراً بالراحة. كما يُمكنك إدخال ملصق أو قطعة من "الفينيل"، ترمز الى طبيعة عملك، على جزء من أحد الجدران.

- احرصي على توفير عدد من الخزائن والأدراج لتخزين الأوراق والملفّات، منعاً لحدوث الفوضى، التي تُعيق سير العمل والتركيز. واحرصي على تغليف الرفوف، ضمن الدُرف المغلقة، لحفظ الأوراق، بعيداً عن الغبار.

- خصّصي للزائرين جلسةً مريحةً، من خلال توفير المقاعد الجلديّة العمليّة، التي لا يتخطّى عددها الأربعة. وتذكّري دائماً أنّك في مكتب، وليس في مجلس، أو غرفة اجتماعات.

- وزّعي المقاعد حسب طبيعة عملك. فإذا كان عملاً جدياً كمهنة المحاماة مثلاً، فمن المفضّل أن تضعي مقعدين متقابلين، تتوسّطهما طاولة تقليديّة. أما إذا كان عملك أكثر مرونةً، أي في مجال وسائل الإعلام الاجتماعيّ، فيمكن أن تُشبه جلستك غرفة المعيشة المصغّرة، حيث تتوسّطها طاولة تحمل المجلات، والزهريّات، وبعض التحف.

- زيّني إحدى زوايا منزلك بصور عائلتك، أو بوعاء يحمل الورد المتفتّح. كما يُمكن تعليق الشهادات على أحد الجدران. ولكن تذكّري دائماً: أنت لست بحاجة إلى إظهار الكفاءات التي تتمتّعين بها، فعملك هو رمز نجاحك!

- أدخلي عامل الموسيقى إلى مكتبك، خصوصاً إذا كانت مهنتك فنيّة؛ وذلك من أجل نشيط أجواء العمل.

- احرصي على أن تفترش الأرضيّة سجّادة تتناغم ألوانها والجدران وقطع المفروشات.

- حافظي دائماً على النظافة والترتيب لتوفير أجواء محبّذة للعمل.

تجنّبي...

- توزيع المرايا، إلا إذا اقتصر عملك على مجال الأزياء والموضة.

- استعمال الإضاءة الخافتة، ووزّعي تلك المخفيّة بطريقة ذكيّة وبعدد محدود، وثبّتي الإنارة المركّزة من خلال الوحدات والمصابيح الجانبيّة التي توضع فوق طاولة المكتب.

- إبراز الأمور الشخصيّة، أو نسيان أحد أغراض البيت في داخل غرفة المكتب، التي يجب أن تتمتّع باستقلاليّة تامّة.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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