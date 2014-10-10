لمقابلة العمل أصول تقيّدي بها...

عند التقدّم إلى وظيفة معيّنة، يكون أوّل ما يُطلب هو إجراء مقابلة شخصيّة، من أجل أن يتعرّف ربّ العمل على قدرات الشخص وإمكانياته. لذلك، تُعتبر المقابلة وسيلة أساسيّة لقبول طلب التوظيف، أو رفضه. وعليه، كان من الضروري مراعاة القواعد المتعلّقة بمقابلة العمل، لأنّها الفرصة الوحيدة كي يظهر الشخص من خلالها شخصيّته وقدراته والكفاءة التي يتمتّع بها.

خبيرة "الإتيكيت" السيدة نادين ضاهر تُطلع قرّاء "سيدتي نت"، خطوة بخطوة، على أصول مقابلة العمل، في ما يلي:

- يجب على المرأة أن ترتدي بدلةً، تتألّف من تنورة إلى ما دون الركبة، أو سروال، وقميص ملوّن بسيط، وسترة، أو فستاناً مع سترة، مع جوارب من "النايلون"، وحذاءً مغلقاً. ويجب التنبه إلى عدم المبالغة في وضع "اكسسوارات" الزينة، والتبرّج، مع أفضليّة التقيّد بوضع طلاء داكن للأظافر، ثمّ الحرص على أن يكون الشعر نظيفاً، ويُمكن عقصه. أمّا بالنسبة إلى العطر، فالأفضل أن يكون خفيفاً، فيما ينبغي تجنّب لبس النظارات الشمسيّة.

- من الضروري الاستعلام عن الشركة وطبيعة عملها وتحضير بعض الأسئلة التي تظهر شخصيّتك.

- يُفضّل إحضار السيرة الذاتية بنسخ عدّة، ضمن مغلّف نظيف.

- يجب الحضور قبل 5 أو 10 دقائق من موعد المقابلة.

- يجدر جعل الهاتف الخلوي صامتاً، وقراءة السيرة الذاتية قبل الدخول، من أجل الاستذكار، قبل قرع الباب، ثمّ الدخول، حيث يُشير أحدٌ إلى المكان الواجب الجلوس فيه.

- يُفضّل تجنّب المصافحة فوق المكتب، إنّما الاتجاه إلى جانب الشخص المطلوب، ثمّ التلفّظ بالاسم الشخصي كاملاً وبصوت واضح، والنظر إلى عيون المتحدّث إليك أثناء إجراء المقابلة.

- يُمنع منعاً باتاً مضغ اللبان، أو الشرب، أو ما شابه ذلك.

- يُسمح بالقهوة إذا سُئلت عنها.

- يمكن الاستفسار عن بعض الأمور، التي تخصّ الشركة وتطوّرها.

- يُفضّل إرسال رسالة شكر عبر البريد الإلكترونيّ بعد انتهاء المقابلة.

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أصول إرسال السيرة الذاتية