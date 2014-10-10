أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القوى العاملة: بدء تلقي طلبات العمل في 5 مهن بالجزائر الأحد القادم

Google+ Print
القوى العاملة: بدء تلقي طلبات العمل في 5 مهن بالجزائر الأحد القادم القوى العاملة: بدء تلقي طلبات العمل في 5 مهن بالجزائر الأحد القادم

قررت وزارة القوى العاملة والهجرة فتح باب قبول طلبات راغبي العمل علي 5 مهن مختلفة بـ 3 شركات متخصصة بالجزائر اعتبارا من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع، وسيتم تحديد موعد مقابلة الراغبين في العمل في وقت لاحق علي ضوء الأوراق المقدمة.

وأوضحت الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة والهجرة فى بيان لها اليوم إن 3 شركات بالجزائر طلبت تلبية احتياجاتها من العمالة المصرية، حيث طلبت الشركة الأولي “بسكو فروي” متخصصة في صناعة البسكويت، مديري تصدير ، ومسئول صيانة مصنع البسكويت.

أما الشركة الثانية “المطاحن الكبري للحبوب” متخصصة في صناعة المواد الغذائية، فطلبت مديرو ورشة إنتاج الدقيق ومشتقاته، وصيانة مجمع الإنتاج، والشركة الثالثة “تعمير الجزائر” وهي متخصصة في مجال التشييد والبناء ،وتطلب مدير تنفيذي للمشاريع.

وأوضحت “عشري” أن الشركات الطالبة تشترط في المتقدمين احضار السيرة الذاتية مرفقا بها جميع الأوراق والشهادات والخبرة الحاصل عليها طبقا لكل وظيفة من الـمهن المذكورة.

وطالبت الوزيرة الراغب في شغل هذه الفرص، التقدم للوزارة “إدارة الاستخدام الخارجي” 3 شــارع يوسف عباس- مدينة نصر – القاهرة ، في التاريخ المذكور، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بالإشراف على المقابلات الشخصية مع ممثلي الشركات للراغبين في السفر ، وإجراءات التعاقد معهم ، وإيداع نسخة من عقد العمل بالوزارة وتسليم العامل نسخة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا