القوى العاملة: بدء تلقي طلبات العمل في 5 مهن بالجزائر الأحد القادم

قررت وزارة القوى العاملة والهجرة فتح باب قبول طلبات راغبي العمل علي 5 مهن مختلفة بـ 3 شركات متخصصة بالجزائر اعتبارا من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع، وسيتم تحديد موعد مقابلة الراغبين في العمل في وقت لاحق علي ضوء الأوراق المقدمة.

وأوضحت الدكتورة ناهد عشري وزير القوي العاملة والهجرة فى بيان لها اليوم إن 3 شركات بالجزائر طلبت تلبية احتياجاتها من العمالة المصرية، حيث طلبت الشركة الأولي “بسكو فروي” متخصصة في صناعة البسكويت، مديري تصدير ، ومسئول صيانة مصنع البسكويت.

أما الشركة الثانية “المطاحن الكبري للحبوب” متخصصة في صناعة المواد الغذائية، فطلبت مديرو ورشة إنتاج الدقيق ومشتقاته، وصيانة مجمع الإنتاج، والشركة الثالثة “تعمير الجزائر” وهي متخصصة في مجال التشييد والبناء ،وتطلب مدير تنفيذي للمشاريع.

وأوضحت “عشري” أن الشركات الطالبة تشترط في المتقدمين احضار السيرة الذاتية مرفقا بها جميع الأوراق والشهادات والخبرة الحاصل عليها طبقا لكل وظيفة من الـمهن المذكورة.

وطالبت الوزيرة الراغب في شغل هذه الفرص، التقدم للوزارة “إدارة الاستخدام الخارجي” 3 شــارع يوسف عباس- مدينة نصر – القاهرة ، في التاريخ المذكور، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بالإشراف على المقابلات الشخصية مع ممثلي الشركات للراغبين في السفر ، وإجراءات التعاقد معهم ، وإيداع نسخة من عقد العمل بالوزارة وتسليم العامل نسخة أخرى.