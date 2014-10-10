قناع عقارب الساعة لشعر غاية في النعومة والانسيابية

هل مللت من الطرق التقليدية للعناية بالشعر؟ هل أنت بحاجة إلى بعض المتعة والتجديد في طريقة العناية بشعرك؟

إليك هذا القناع للعناية بشعرك بأسلوب أكثر متعة وفعالية، اجمعي صديقاتك لتقومي بهذه التجربة الجديدة والممتعة، فقناع عقارب الساعة يتميز بمزيج فريد من مستحضرات العناية بالشعر ومكونات الطبيعة التي تمتزج معاً لتساعدك في الحصول على شعر أكثر نعومة وتألقاً، إضافة إلى طريقة القناع المميزة في فرد الشعر وتجديد الدورة الدموية في فروة الرأس...

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المكونات:

•ملعقة من السيروم ( ويفضل سيروم CHI )

•ملعقة من زيت جوز الهند

•ملعقة من زيت الحية

•ملعقة من العسل

•ملعقة من الزبادي

الطريقة:

•امزجي المكونات سوياً في صحن صغير مع ضرورة زيادة الكمية إذا كان شعرك طويلاً أو كثيفاً.

•اغسلي شعرك باستخدام الشامبو والبلسم واتركيه قليلاً حتى يكون بين الجاف والمبلل "رطباً".

•دلكي فروة الرأس بالمزيج، ثم أكملي وضعه على باقي خصلات الشعر حتى الأطراف.

•مشطي شعرك باستخدام مشط خشبي صغير لضمان وصول المزيج إلى جميع خصلات الشعر.

•قومي بلف شعرك على هيئة كعكة مرتفعة في بداية الشعر عند الجبهة لمدة نصف ساعة أو أكثر حسب مقدرتك.

•فكي شعرك ثم أعيدي صنع كعكة أخرى على يمين شعرك لمدة نصف ساعة أخرى

•قومي بصنع كعكة أخرى أسفل الشعر ثم على يسار الشعر مثل عقارب الساعة لضمان تجديد الدورة الدموية في فروة الرأس والاستفادة من القناع بأفضل طريقة.

•ستجدي شعرك بعد الانتهاء غاية في النعومة والانسيابية من أول مرة، كما يمكنك إعادة هذا القناع مرة كل أسبوع لمزيد من النعومة والفرد لشعرك.

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