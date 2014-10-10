مواصلات الإمارات تشيد بريادة الدولة التنافسية

أكد محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات أن ريادة الدولة وتصدرها لمؤشرات التنافسية العالمية في كل المجالات، دلالة على مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بأهمية العمل بروح الفريق الواحد، ووفق رؤية واضحة على الصعيد الحكومي، وتشجيعها الدائم على ضرورة التحلي بقيم التميز والتفوق والتسلح بمعاني الطاقة الإيجابية والإرادة المتفائلة في سعيها الواثق نحو البلوغ إلى القمم ومراتب الصدارة العالمية.

وقال الجرمن خلال ترؤسه للاجتماع الرابع لمجلس المديرين بمواصلات الإمارات، إن ما تقدمه المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة من خدمات راقية ومتقدمة للمتعاملين، ينبع من إدراكها التام أن الأولوية القصوى والركيزة الأساسية الموجهة لمنظومة خدماتها تكمن بالدرجة الأولى في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

مستقبل أفضل

وأوضح الجرمن خلال الاجتماع الذي حضره 60 مشاركاً من الأعضاء من مديري الإدارات والوحدات ومراكز الأعمال والفروع أن هذه الإنجازات الوطنية الفريدة والقفزات التنموية الكبرى من شأنها ترسيخ تفاؤلنا العميق بمستقبل أفضل يحظى بأرقى مستويات الحياة والتقدم البشري، مستعرضاً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأنه لا يوجد قوة أكبر من قوة الأمل بحياة ومستقبل أفضل، وذلك في معرض حديث سموه عن سعي الإمارات لإطلاق أول مسبار عربي للمريخ.

وأضاف مدير عام مواصلات الإمارات خلال الاجتماع الذي عقد في فندق الإنتركونتننتال- فيستيفال سيتي بدبي، أن التحلي بصفة التفاؤل مقرونة بالعمل الدؤوب يسهم في جعل خطواتنا في العمل الاستثماري والمجتمعي تمضي بثقة وثبات راسخين في خط متصاعد من دون توقف أو تردد، لافتاً إلى أن التفاؤل صفة محمودة تمكن حاملها من تحقيق النجاح القيادي والإداري على الصعيدين الشخصي والمهني.

التعامل بحزم

وشدد على ضرورة التعامل بحزم ووضوح مع جميع التحديات التي تواجه خدمات المؤسسة في قطاعات النقل والتأجير والخدمات الفنية، ومن ذلك تحديات السلامة، ومؤشرات المخاطر، ونتائج التدقيق، ونمو النتائج المالية لمشاريع مراكز الأعمال وأنشطة الشركات التابعة.

واختتم الجرمن حديثه باستعراض مجموعة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حول أهمية الحرص على الإنتاج والإبداع والانطلاق ضمن رؤية واسعة وطموحة والتمتع بروح العمل الجماعي، والابتعاد عن الروتين والتكرار والتواكل، إلى جانب عرض لمجموعة من قصص النجاح في مواجهة الصعوبات المالية، والمحافظة على الروح الشابة والوثابة، وضرورة التطوير المستمر للمهارات، والاستمرار في المحاولة، والسعي لتحقيق الهدف وعدم التوقف أو الاستسلام للخطأ والفشل، والتمتع بالطاقة الإيجابية، والاستمرار في إرسال الإشارات التحفيزية للموظفين، وخدمة كل عميل وفق متطلباته واشتراطاته المتجددة.

تكريم

وضمن برنامج «إنجاز»، و«شكراً»، و«طموح»، قام مدير عام مواصلات الإمارات بتكريم 73 وحدة إدارية وفريق عمل وموظفاً وموظفة، أسهموا في تحقيق نتائج مالية نوعية وإنجازات إدارية ومهنية متميزة.

.. وتنقل موظفي «إينوك» بـ 50 مليون درهم لـ5 سنوات

أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» عن منح مؤسسة «مواصلات الإمارات» عقداً بقيمة 50 مليون درهم لنقل الموظفين لمدة خمس سنوات. وكانت «مواصلات الإمارات» تلبي احتياجات نقل الموظفين في مجموعة شركات «إينوك»، بما فيها شبكة وحدة «إينوك» لأعمال التجزئة، طيلة السنوات السبع الماضية.

ووقع سعيد خوري، الرئيس التنفيذي لـ«إينوك» الاتفاقية مع محمد عبد الله الجرمن، مدير عام مؤسسة «مواصلات الإمارات»، خلال احتفال أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيس لـ«إينوك» بدبي.

وبهذه المناسبة، قال سعيد خوري: «يؤكد توسيع شراكتنا مع مواصلات الإمارات التزامنا بتعزيز علاقاتنا مع شركائنا منذ أمد طويل. ولا شك في أن ذلك سوف يسهم في توفير قيمة أكبر لتعاوننا القائم، ما يضمن الدعم التشغيلي من دون أي معوقات لتلبية احتياجات موظفينا وعملياتنا». وأضاف:«نحن ملتزمون بتوفير أفضل المرافق لتعزيز راحة الموظفين وتشجيع إنتاجيتهم، كما تعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية الرؤية الثاقبة لحكومة دبي في دعم شراكات قوية بين مختلف الكيانات الحكومية لتوفير خدمات عالية الجودة للمقيمين».

ثقة

وقال محمد عبد الله الجرمن: «يشرفنا التعاقد مع شركة إينوك، بحيث ستتولى بموجبه مواصلات الإمارات توفير خدمات النقل لموظفي الشركة لمدة خمس سنوات، وهذا ما يعكس ثقتها بكفاءتنا والتزامنا بتقديم خدمات تتسم بدقة المواعيد والانتظام والجودة العالية في الخدمة، إلى جانب ضمان تطبيق معايير السلامة والراحة لجميع المنقولين، لافتاً إلى أن المؤسسة تطمح لمواصلة تعزيز هذه الشراكة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لدعم «إينوك»، بما يضمن انسيابية عملياتها عبر قطاعات العمل المتنوعة، وتحقيق أهدافها التنموية المختلفة».

وتقوم «مواصلات الإمارت» بتوفير أسطول يتكون من 80 مركبة يومياً، حيث يتولى القيام بنحو 500 خدمة كل يوم لنقل ما يزيد على 4 آلاف موظف في «إينوك»، عبر شركاتها المختلفة. وتقوم كذلك حافلات «مواصلات الإمارات» بنقل أكثر من 3800 موظف في شبكة وحدة «إينوك» لأعمال التجزئة، الذين يعملون في محطات خدمة «إينوك»، ومتاجر «زووم» في ورديات العمل المختلفة.

وفي المتوسط، تقوم «مواصلات الإمارات» بما يزيد على 175 ألف رحلة سنوياً لتلبية احتياجات وحدات عمل «إينوك» المختلفة، التي تعمل على مدار العام من دون توقف. وتعد «إينوك» واحدة من أكبر شركاء «مواصلات الإمارات»، وتعتمد على خدمات الشركة لنقل موظفيها في إمارات أخرى، بما فيها الفجيرة.

شراكة استراتيجية

وقال عبد السلام الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في «إينوك»: «تعد علاقة إينوك الطويلة مع مواصلات الإمارات بمثابة شراكة استراتيجية، ونحن على قناعة من إمكانية تعزيزها وتقويتها عن طريق دعم كل منا الآخر في المجالات المتنوعة وذات الاهتمام المشترك، وقد ظهرت سبل التعاون بين الجانبين في مجالات عدة منها على سبيل المثال قيام مواصلات الإمارات باستخدام شبكة وحدة إينوك لأعمال التجزئة لتزويد مركباتها بالوقود، فضلاً عن قيامها بنقل الوقود».