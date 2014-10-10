الإسعاف الجوي ينقل 3 مصابين ومريضين لمستشفيات أبوظبي

نقلت طائرة الإسعاف الجوي بإدارة جناح الجو بشرطة أبوظبي، خلال الأسبوع الماضي في خمس مهمات منفصلة، 3 مصابين ومريضين من جنسيات مختلفة إلى مستشفيات الشيخ خليفة والمفرق وتوام لاستكمال علاجهم.

وتمثلت المهمة الأولى في تلقي بلاغ من غرفة العمليات المركزية يفيد بوجود شخص إماراتي الجنسية في مستشفى مدينة زايد بالمنطقة الغربية ، تستدعي حالته الصحية نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة بأبوظبي، فتحركت طائرة الإسعاف الجوي على الفور لتنقل المصاب البالغ من العمر 64 عاماً؛ وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له أثناء نقله بالطائرة.

وفي المهمة الثانية تحركت طائرة الإسعاف الجوي إلى عيادة سويحان، لنقل إمراة إماراتية الجنسية مصابة إثر تعرضها لحروق من الدرجة الأولى والثانية، وتم توفير العناية اللازمة لها من قبل الطاقم الطبي في الطائرة، ومن ثم نقلها إلى مستشفى المفرق في أبوظبي، كما نقلت طائرة الإسعاف في المهمة الثالثة طفلاً رضيعاً من مستشفى جزيرة دلما الى مستشفى توام في العين، حيث تم توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

كما نقلت طائرة الإسعاف الجوي في المهمة الرابعة مصاباً بنغالياً؛ يبلغ من العمر 32 عاماً إثر إصابته في حادث سير على طريق حميم في المنطقه الغربية إلى مستشفى المفرق لاستكمال العلاج بعد إجراء الإسعافات الأولية الضرورية، في ما قدم طاقم الإسعاف الجوي في المهمة الخامسة الرعاية الطبية لشخص مصاب إثر تعرضه لحادث سير على طريق الشاحنات في العين؛ ونقله إلى مستشفى توام لاستكمال العلاج.

>