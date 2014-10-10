النقض تتسلم ملف قضية قاتل الطفلة حبيبة بالشرقية

تسلمت محكمة النقض ملف قضية قاتل الطفلة حبيبة من أجل سرقة قرطها الذهبي فى الشرقية . كانت محكمة الجنايات قد قضت باعدامه شنقا, وطعنت النيابة ودفاع المتهم على الحكم .

بدأت أحداث القضية عندما تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية برئاسة الرائد محمد الحسينى من ضبط المتهم بقتل الطفلة حبيبة 4 سنوات المقيمة بقرية ميت يزيد بعد عثور أجهزة الامن على جثتها متعفنة بمسكنه.

حيث تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية واثبتت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة ناصر صلاح عبد الفتاح 22 سنة عامل ومقيم قرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية حيث قام باستدراج الطفلة حبيبة من امام منزلها اثناء لهوها مع الاطفال واثناء محاولته سرقة قرطها الذهبى صرخت الطفلة فكتم فمها بسجادة منزله حتى لفظت انفاسها وتخلص من الجثة ووضعها فى بلكونة شقته لمدة 6 ايام حتى تعفنت وظهرت منها رائحة كريهة مما دفعه الى القائها بالشارع.

وبتكثيف الجهود الامنية تم ضبط المتهم واعترف بأرتكابه الواقعة من اجل سرقة قرطها الذهبي لشراء المخدرات لضيق حالته المادية وقام ببيعه لأحد محلات الذهب بالمدينة مقابل مبلغ 400 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 35038 جنح منيا القمح، وتم عرضه على نيابة منيا القمح باشراف المستشار احمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وبعد التحقيقات تم احالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.