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“cairo runners” تنظم يوم رياضي بالجري 7 كيلو بمدينة نصر‎

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“cairo runners” تنظم يوم رياضي بالجري 7 كيلو بمدينة نصر‎ “cairo runners” تنظم يوم رياضي بالجري 7 كيلو بمدينة نصر‎

يوم رياضى “كايرو رانيرس”

نظمت “cairo runners”، صباح اليوم الجمعة،  يوم رياضي من خلال  الجري الحر بمسافه 7 كيلو بدايه من “المركز الدولي للبولينج” بجوار أستاد القاهرة الدولي، مرورًا بشارع إسماعيل الفنجري، وطريق النصر، والطيران، وصلاح سالم، إلي الختام من حيث نقطه البداية.

وشارك الالاف من المتسابقين من مختلف الأعمار و الجنسيات، و العديد من المنظمات من بينها مكتب الأمم المتحده للحد من مخاطر الحوادث، و بعض المتضامنين مع المضربين عن الطعام المسجونين بارتداهم تيشيرتات التضامن معهم، وعليها “cairo runners يومها الرياضي”.

وأعرب المتسابقين، عن ترحيبهم لليوم، والتنظيم، داعين جموع الشعب بالمشاركة في مثل هذه الأيام الرياضية.

المراسل : (عمرعبد الناصر)

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