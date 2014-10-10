وزير التموين يبحث إقامة تحالف استراتيجي اقتصادي وتجاري مع رواندا

بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه مع السفيرة نميرة نجم قبل سفرها لتولي مهام منصبها الجديد سفيرة لمصر في رواندا، التنسيق المبدئي لعمل تحالف إستراتيجي إقتصادي وتجاري بين مصر ورواندا في مجالات السلع الغذائية والغلال والمحاصيل الزراعية ومنها الشاي والقهوة والكاكاو والارز.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا التحالف الاستراتيجي يأتي في إطار المشروعات الكبري التي سيتم أقامتها في مصر وعلي محور قناة السويس الجديدة، ومنها المناطق اللوجيستية والبورصات السلعية والصوامع العملاقة لتخزين الحبوب والغلال، ومنصات لتجميع وتكرير وتصدير السكر الخام والمراكز الحديثة لحفظ المنتجات الزراعية ومشروعات النقل والموانئ الجافة والاسواق المتطورة.

وقال إن هناك خطة طموحة لجعل مصر محور لوجيستي عالمي في مجال تخزين الاقماح والحبوب لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الحبوب وتوفير كافة إحتياجات معظم دول المنطقة المحيطة من الغلال والحبوب والسلع الغذائية والاقماح والدقيق وأيضا المنتجات المصنعة من الدقيق ، مشيرا الي أن التحالفات والمشروعات المشتركة التي تقيمها مصر حاليا مع الدول المحيطة عربيا وافريقيا فضلا عن دول الاتحاد الاوروبي وأوروبا الشرقية وأمريكا لجذب الاستثمارات الخارجية لاقامة مشروعات كبري توفر الالاف من فرص العمل وتزيد من الدخل القومي وتدفع عجلة الاقتصاد وتضع مصر في مكانة محورية مع الدول المتقدمة عالميا وفي نفس الوقت تحقق المصالح لشعوب المنطقة.

أ ش أ