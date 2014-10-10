أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير التموين يبحث إقامة تحالف استراتيجي اقتصادي وتجاري مع رواندا

Google+ Print
وزير التموين يبحث إقامة تحالف استراتيجي اقتصادي وتجاري مع رواندا وزير التموين يبحث إقامة تحالف استراتيجي اقتصادي وتجاري مع رواندا

وزير والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي

بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه مع السفيرة نميرة نجم قبل سفرها لتولي مهام منصبها الجديد سفيرة لمصر في رواندا، التنسيق المبدئي لعمل تحالف إستراتيجي إقتصادي وتجاري بين ورواندا في مجالات السلع الغذائية والغلال والمحاصيل الزراعية ومنها الشاي والقهوة والكاكاو والارز.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا التحالف الاستراتيجي يأتي في إطار المشروعات الكبري التي سيتم أقامتها في مصر وعلي محور قناة السويس الجديدة، ومنها المناطق اللوجيستية والبورصات السلعية والصوامع العملاقة لتخزين الحبوب والغلال، ومنصات لتجميع وتكرير وتصدير السكر الخام والمراكز الحديثة لحفظ المنتجات الزراعية ومشروعات النقل والموانئ الجافة والاسواق المتطورة.

وقال إن هناك خطة طموحة لجعل مصر محور لوجيستي عالمي في مجال تخزين الاقماح والحبوب لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من الحبوب وتوفير كافة إحتياجات معظم دول المنطقة المحيطة من الغلال والحبوب والسلع الغذائية والاقماح والدقيق وأيضا المنتجات المصنعة من الدقيق ، مشيرا الي أن التحالفات والمشروعات المشتركة التي تقيمها مصر حاليا مع الدول المحيطة عربيا وافريقيا فضلا عن دول الاتحاد الاوروبي وأوروبا الشرقية وأمريكا لجذب الاستثمارات الخارجية لاقامة مشروعات كبري توفر الالاف من فرص العمل وتزيد من الدخل القومي وتدفع عجلة الاقتصاد وتضع مصر في مكانة محورية مع الدول المتقدمة عالميا وفي نفس الوقت تحقق المصالح لشعوب المنطقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا