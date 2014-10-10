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قناة السويس تستعد لدخول كراكة عملاقة لموقع الحفر.. والانتهاء من تكريك 4 ملايين متر مكعب

  • مصر
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أعلنت هيئة قناة السويس حالة التأهب القصوى في قطاع الكراكات التابع لها، تمهيدًا لدخول كراكة جديدة عملاقة القطاع الأوسط بمنطقة الكيلو 74 المجاور لمعدية نمرة 6، في حين كشف مصدر مسؤول عن الانتهاء من تكريك أكثر من 4 ملايين م3 حتى الجمعة.

وقال مسؤول بهيئة قناة السويس إنه من المنتظر دخول الكراكة «محمود يونس» العملاقة التابعة للهيئة إلى فتحة الدخول التي تمت إقامتها في الجسر الخاص بالقناة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بها، أو الاستعانة بالكراكة «الصديق بورسعيد»، التي تتولى أعمال التكريك بمنطقة البلاح بالقطاع الشمالى، والتى نجحت في تجهيز المدخل الشمالى للقناة الجديدة تمهيدا لدخول كراكات من خارج البلاد الفترة المقبلة.

وكشف المسؤول عن الانتهاء من تكريك أكثر من 4 ملايين متر مكعب حتى الجمعة، وأن العمل مستمر في التعميق بالمجرى الملاحى من خلال الكراكات «مشهور ومكة وصلاح الدين»، بجانب التكريك في المدخل الجنوبي بالكراكة «طارق بن زياد»، والمدخل الشمالى بالكراكة «الصديق بورسعيد».

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