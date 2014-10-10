إنيستا: لم نتفاجأ بمستوى سلوفاكيا

زيلينا (إفي): اعترف أندريس إنيستا نجم منتخب إسبانيا بأن خسارة سلوفاكيا "ستثير الشكوك" مجددا حول مستوى الماتادور بعد إخفاق الخروج من الدور الأول في مونديال البرازيل.

وخسرت إسبانيا خارج أرضها اليوم امام سلوفاكيا 1-2 في ثاني جولات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2016.

وصرح نجم فريق برشلونة "أعتقد أننا حاولنا تفادي الهزيمة، لا يمكن إيجاد كلمات لشرح ما حدث، لكن أعتقد أننا كنا نستحق الفوز، أتيحت لنا العديد من الفرص، حارس مرماهم كان جيدا للغاية".

وأضاف إنيستا "سلوفاكيا لم تفاجئنا، نعرف أنها تمتلك منتخبا قويا، نجحوا في استغلال ما أتيح لهم من فرص، لكن تتبقى الكثير من المباريات للتعويض".

وعن الصيام المتواصل للمهاجم دييجو كوستا عن التهديف، قال إنيستا "جميعنا نتحمل المسئولية، نتطلع لتحسين أدائنا، نتمنى أن يختلف الوضع في المباراة المقبلة".

وبتلك النتيجة انفردت سلوفاكيا بصدارة المجموعة بست نقاط، بينما تحل إسبانيا، حاملة لقب آخر نسختين لليورو، في الوصافة بثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن أوكرانيا ومقدونيا.