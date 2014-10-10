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أمن المنوفية: مخبر قتل ابن “أشمون” بعد تعديه عليه بمطواة دفاعًاعن نفسه

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أمن المنوفية: مخبر قتل ابن “أشمون” بعد تعديه عليه بمطواة دفاعًاعن نفسه أمن المنوفية: مخبر قتل ابن “أشمون” بعد تعديه عليه بمطواة دفاعًاعن نفسه

اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية

قال اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، إن مخبر بقسم شرطة أشمون، قام بقتل شاب من المدينة يدعى محمد فاروق، أثناء فض مشاجرة بين المجنى عليه وعائلة الحرانى، وعندما تدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباك بين العائلتين تعدى المجنى عليه على مخبر محاولا قتله بمطواة فقام المخبر باخراج سلاحه، وأطلق طلقة فى الارض فاستقرت ببطن المجنى عليه.

وأضاف مدير المباحث الجنائية، فى تصريحات صحفية، أن المجنى عليه مسجل وله سجل معلومات ومطلوب ضبطه فى قضية حبس لمدة عامين، وكان متعاطى للبرشام اثناء الاشتباكات .

وأشار إلى أن ضباط المركز تلقوا بلاغًا، فجر اليوم الجمعة، بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين عائلتين ولاد الحرانى واشقائه ومحمد فاروق طرف ثانى اثناء ضبط الثانى على سور منزلهم واثناء تدخل القوات لفض المشاجرة حاول محمد فاروق التعدى على القوات بمطواة بحوزته مما ادى الى اطلاق طلق نارى دافعا عن النفس فاصابت المجنى عليه واودت بحياتة .

وأكد شكر، أن أصدقاء وأقارب المجنى عليه حاولوا اقتحام قسم الشرطة باشمون، وتم التعامل معهم باطلاق قنابل الغاز، كما قاموا بقطع شريط السكة الحديد وتحطيم قسم الاستقبال بمستشفى أشمون العام .

وأوضح أنه تم السيطرة على الموقف وفض التجمهر وتم إقناع الاهالى بانه سيتم كافة الاجراءات القانونية وتم فتح الطريق واعادة الحركة بمزلقان اشمون .

يذكر أن أهالى مدينة أشمون، تجمعوا، اليوم، أمام قسم أشمون محاولين اقتحامه، احتجاجًا على مقتل أحد أبناء المدينة على يد ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة بين عائلتين.

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