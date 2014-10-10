ضبط 800 كيلو جرام بانجو بمنطقة وادى فيران بجنوب سيناء

تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بجنوب سيناء من ضبط 800 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بمنطقة وادى فيران فى مطاردة مع مجموعة من الخارجين عن القانون.

أثناء مرور قوة أمنية من إدراة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن جنوب سيناء بمنطقة وادى فيران دائرة قسم طور سيناء شاهدوا سيارتين بدون لوحات معدنية ولدى مشاهدة مستقليها للقوات لاذوا بالفرر بمدق جبلى وأثناء مطاردة القوات لهم سقط من إحدى السيارتين ( 9 ) أجولة بداخلها ( 265 ) لفافة من لنبات البانجو المخدر وزنت ( 800 ) كيلو جرام .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط الهاربين .