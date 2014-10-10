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وثائق إسرائيل الممنوعة عن نصر أكتوبر: «فخ» أشرف مروان (الحلقة الخامسة)

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تكشف المطالعة المدققة للشهادة السرية، التى أدلت بها رئيسة الوزراء جولدا مائير أثناء حرب أكتوبر أمام لجنة أجرانات عدة أمور تستحق التأمل والدراسة، أولها أن لجنة التحقيق المشكلة من رئيس المحكة العليا القاضى أجرانات ورؤساء أركان سابقين ورؤساء مخابرات لم تكن محايدة فى تحقيقاتها، بل كانت مهتمة بإنقاذ هيبة الحكم فى إسرائيل وتبرئة رئيسة الوزراء التى تعد من الزعامات التاريخية التى تتلمذت على أيدى بن جوريون، مؤسس دولة إسرائيل، لقد تبين هذا فى التساهل الذى أبداه أعضاء اللجنة وعدم استيقاف جولدا مائير لتمحيص أقوالها، بل مساعدتها فى توجيه المحاضر الرسمية وتقارير المخابرات فى الاتجاه الذى يثبت براءتها، من المهم أن نتذكر أن هذا التحقيق السرى قد جرى بعد الحرب فى ديسمبر 1973 واستمر فى جزء من عام 1974، ومع ذلك فإنه لم ينشر إلا فى الذكرى الأربعين للحرب، ويمكن للقارئ مطالعة النصوص كاملة مترجمة عن اللغة الع

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