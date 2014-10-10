بالصور.. وزير الأوقاف يقدم 3 اقتراحات لتطوير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سجل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها في خدمة القرآن الكريم.

وقال «جمعة»، في تصريحات نشرها موقع وزارة الأوقاف الإلكتروني: «بما أن نشاط المجمع لا يقف عند حدود طباعة المصحف كما يظن كثير من الناس، بل يتجاوز طباعة المصحف إلى تسجيله بقراءاته المتعددة، وتفسيره، وترجمة معانيه لنحو خمس وستين لغة، فإنني أقترح تعديل التسمية لتكون مجمع الملك فهد لخدمة القرآن الكريم وعلومه».

كما اقترح وزير الأوقاف أن يتم التقديم لكل ترجمة بأمرين ولو بإيجاز في صفحات معدودة: الأول بيان عظمة الإسلام وإعجاز القرآن، والثاني ما حظي به القرآن الكريم من عناية في مجال الرواية والتوثيق.

واقترح أيضًا أن «يقوم هذا المجمع بعقد بعض الندوات والمؤتمرات الدولية حول عظمة الإسلام، والأخلاق في القرآن الكريم، والسماحة واليسر في القرآن الكريم، ونحو ذلك من الموضوعات التي تبرز الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف».

وعبر «جمعة» عن ترحيبه بالتعاون والتكامل في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم بين مطبعة المصحف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي ترجم المنتخب في تفسير القرآن الكريم إلى عدة لغات، كما ترجم العديد من البحوث والدراسات، ويقدم رسالة أسبوعية حول سماحة الإسلام للعالم كله بتسع لغات، ويخطط للتوسع فيها.

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