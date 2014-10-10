أمن المنوفية: مخبر شرطة قتل “شاب أشمون” دفاعًا عن نفسه بعد تعديه عليه بمطواة

قال اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، إن مخبر بقسم شرطة أشمون قام بقتل شاب من المدينة يدعى محمد فاروق اثناء فض مشاجرة بين المجنى عليه وعائلة الحرانى وعندما تدخلت قوات الشرطة لفض الاشتباك بين العائلتين تعدى المجنى عليه على مخبر محاولا قتله بمطواة فقام المخبر باخراج سلاحه واطلق طلقة فى الارض فاستقرت ببطن المجنى عليه .

وأضاف مدير المباحث الجنائية, فى تصريحات صحفية, أن المجنى عليه مسجل وله سجل معلومات ومطلوب ضبطه فى قضية حبس لمدة عامين وكان متعاطى للبرشام اثناء الاشتباكات .

وأشار إلى أن ضباط المركز تلقوا بلاغا فجر اليوم الجمعة بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين عائلتين ولاد الحرانى واشقائه ومحمد فاروق طرف ثانى اثناء ضبط الثانى على سور منزلهم واثناء تدخل القوات لفض المشاجرة حاول محمد فاروق التعدى على القوات بمطواة بحوزته مما ادى الى اطلاق طلق نارى دافعا عن النفس فاصابت المجنى عليه واودت بحياتة .

وأكد شكر أن اصدقاء واقارب المجنى عليه حاولوا اقتحام قسم الشرطة باشمون وتم التعامل معهم باطلاق قنابل الغاز , كما قاموا بقطع شريط السكة الحديد وتحطيم قسم الاستقبال بمستشفى أشمون العام .

وأوضح أنه تم السيطرة على الموقف وفض التجمهر وتم إقناع الاهالى بانه سيتم كافة الاجراءات القانونية وتم فتح الطريق واعادة الحركة بمزلقان اشمون .

يذكر أن أهالى مدينةأشمون قد تجمعوا صباح اليوم امام قسم أشمون محاولين اقتحامه احتجاجا على مقتل احد ابناء المدينة على يد ضابط شرطة اثناء فض مشاجرة بين عائلتين.