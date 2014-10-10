مصادر: طائرات كندية تصل الكويت لضرب داعش الأسبوع المقبل

أكدت مصادر عسكرية كويتية، الجمعة، بأن كندا سترسل إلى الكويت 6 مقاتلات «سي اف ـ 18» كحد أقصى، تؤازرها طائرة للإمداد بالوقود أثناء التحليق، وطائرتى استطلاع، وطائرة لنقل الجنود، وستبدأ مهامها لضرب «داعش»، بمجرد وصولها الأسبوع المقبل.

وصرحت المصادر، لصحيفة «الأنباء» الكويتية، بأن الطائرات الكندية ستشارك في ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وستنطلق من قواعد عسكرية في الكويت، مشددة على أن دور الكويت يقتصر على الدعم اللوجستي والإنساني فقط.

ومن جانب أخر نشرت صحيفة «السياسة» الكويتية، الجمعة، أن قوات التدخل السريع الأمريكية، وقوامها 2300 عسكري من المارينز، التي انتشرت في دولة الكويت بداية الشهر الجاري، تستعد للتدخل في العراق خلال الفترة القريبة المقبلة، لمنع سقوط محافظة الأنبار بكاملها في أيدي مسلحي تنظيم «داعش».

وقال مصدر أمني عراقي رفيع، للصحيفة، أن «مستشارين عسكريين أمريكيين تمركزوا في قاعدتي الحبانية وعين الأسد بمحافظة الأنبار، غرب العراق، لتهيئة متطلبات نشر قوات التدخل السريع الأمريكية، لأن الوضع الأمني بات في غاية الخطورة في المحافظة التي يقدر عدد المقاتلين المتطرفين فيها بأكثر من أربعين ألف».

وأكد المصدر، أن «نشر قوات برية أمريكية في الأنبار بات ضرورة ملحة لأن داعش يخطط للسيطرة بشكل كامل على الأنبار، في ظل ضعف قدرات الجيش العراقي واستفحال الخلافات بين العشائر السنية في هذه المنطقة وبين حكومة حيدر العبادي في بغداد، بعدما رفض الأخير إطلاق سراح النائب السابق المعتقل، أحمد العلواني».