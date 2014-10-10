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شرطة تركيا توقف 35 شخصًا في إزمير بسبب مظاهرات ضد داعش

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أوقفت الشرطة التركية في ولاية إزمير، 35 شخصًا، بينهم فتية، يشتبه بتورطهم في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، من خلال إلقاء الحجارة، خلال مظاهرات غير مرخصة، بذريعة الاحتجاج على هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي، على مدينة عين العرب (كوباني)، شمال سوريا.

ونقل الفتية ذوو الأعمار الصغيرة، إلى قسم الأحداث بمديرية أمن الولاية، عقب انتهاء التحقيقات الأولية معهم.

وتشهد تركيا أعمال شغب، بدأت مساء الثلاثاء الماضي، عقب دعوات للتظاهر أطلقها مسؤولو حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، بالنزول إلى الشارع، وأسفرت عن مقتل 30 شخصًا حتى الآن في العديد من المدن والولايات التركية، من بينهم شرطيان.

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