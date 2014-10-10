اشتباكات بين الأهالي والشرطة بالمنوفية وتوقف حركة القطارات بعد مقتل شاب على ضابط

وقعت فجر اليوم إشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن بعد مقتل شاب أثناء فض مشاجرة على يد ضابط شرطة بمركز شرطة أشمون وأتهم الاهالي الضابط ” كريم علام” بقتله كما توجه الأهالى لقطع الطريق وإيقاف حركة القطارات أشمون طنطا و أشمون – القاهرة وإشعال النيران بلوك السكة الحديد وتحطيم إستقبال مستشفى أشمون العام

فيما تجمع العشرات من أسرة المجني عليه أمام مركز شرطة أشمون مرددين مناهضة لشرطة ” الشرطة بلطجية” فردت قوات الأمن باطلاق قنابل الغاز على الأهالي الغاضبين في محاولة لتفريقهم ومنع محاولة إقتحام مركز الشرطة والأعتداء على الضابط المتهم بقتل الشاب .

وبعدها تجمع عدد كبير من الأهالي أمام بلوك السكة الحديد وقاموا بإلقاء قنابل المولتوف في محاولة لإشعال النيران به وقاموا بالتجمهر على شريط السكة الحديد مما أدى الى توقف حركة القطارات كليا من وإلى المنوفية عن طريق مركز أشمون.

ومن جانبه أكد مصدر أمنى أن اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا يفيد بنشوب مشاجرة باحد المنازل بمدينة اشمون ، حيث أنتقلت قوات المباحث الى مكان المشاجرة ، ومحاولة فضها ، واثناء الفض ، خرجت طلقة طائشة من احد الضباط “طبقا للرواية الأمنية” اثناء القبض على احد المتشاجرين ادت الى مصرع ، وبالتوجة الى مستشفى اشمون العام ، لقى مصرعة قبل وصولة الى المستشفى ، وبمجرد ابلاغ أهل المتوفي قاموا بتحطيم قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى أشمون العام .

فيما أنتقلت قيادات مديرية أمن المنوفية الى مكان الحادث برئاسة اللواء ممتاز فهمي مدير الامن واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بالمنوفية مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي في محاولة للسيطرة على أحداث العنف بمحيط مركز الشرطة وخط السكة الحديد ومستشفى اشمون .