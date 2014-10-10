بالصور.. 8 مرشحين لجائزة نوبل للسلام بينهم أفقر رئيس في العالم

نشر موقع «سي إن إن» عربي أسماء المرشحين لجائزة نوبل للسلام في 2014، وتضمنت القائمة 8 مرشحين على النحو الآتي:

1- البابا فرنسيس، يعد مصلحا للفاتيكان وبات صاحب شعبية جارفة في العالم ومن مختلف الأديان بسبب تضامنه مع الفقراء ونبذه الحروب.

2- بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة-لدوره فيما يتعلق بالمناخ ومكافحة الأوبئة وضمان الامن الغذائي.

3- دنيس موكويجي، طبيب كونغولي برز بدعمه اللامنتهي لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلاده.

4- إدوارد سنودن، المحلل السابق للاستخبارات لدوره في الكشف عن انتهاكات تتعلق بالخصوصية

5- جوزيه موييكا، رئيس أوروغواي، للنظرة التي يمنحها عن الرؤساء بفضل أسلوب حياته المتواضع حيث أنه يعدّ أفقر رئيس على وجه الأرض.

6- ملالا يوسفزي، شابة باكستانية شجاعة أصبحت رمزا لحرية الفتيات في الدراسة والتعلم.

7- نوفايا غازيتا، صحيفة روسية لشجاعتها في التغطيات الصحفية رغم الثمن الذي يدفعه موظفوها

8- الشعب الياباني الذي يحافظ على الفصل التاسع من الدستور، منظمة تعمل على ضمان أن لا تدخل اليابان أي حرب وفقا للدستور وهو ربما أكثر ما يحتاجه العالم الآن.