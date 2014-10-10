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بالصور.. 8 مرشحين لجائزة نوبل للسلام بينهم أفقر رئيس في العالم

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نشر موقع «سي إن إن» عربي أسماء المرشحين لجائزة نوبل للسلام في 2014، وتضمنت القائمة 8 مرشحين على النحو الآتي:

1- البابا فرنسيس، يعد مصلحا للفاتيكان وبات صاحب شعبية جارفة في العالم ومن مختلف الأديان بسبب تضامنه مع الفقراء ونبذه الحروب.

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

2- بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة-لدوره فيما يتعلق بالمناخ ومكافحة الأوبئة وضمان الامن الغذائي.

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

3- دنيس موكويجي، طبيب كونغولي برز بدعمه اللامنتهي لضحايا الاعتداءات الجنسية في بلاده.

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

4- إدوارد سنودن، المحلل السابق للاستخبارات لدوره في الكشف عن انتهاكات تتعلق بالخصوصية

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

5- جوزيه موييكا، رئيس أوروغواي، للنظرة التي يمنحها عن الرؤساء بفضل أسلوب حياته المتواضع حيث أنه يعدّ أفقر رئيس على وجه الأرض.

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

6- ملالا يوسفزي، شابة باكستانية شجاعة أصبحت رمزا لحرية الفتيات في الدراسة والتعلم.

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

7- نوفايا غازيتا، صحيفة روسية لشجاعتها في التغطيات الصحفية رغم الثمن الذي يدفعه موظفوها

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

8- الشعب الياباني الذي يحافظ على الفصل التاسع من الدستور، منظمة تعمل على ضمان أن لا تدخل اليابان أي حرب وفقا للدستور وهو ربما أكثر ما يحتاجه العالم الآن.

هؤلاء هم المرشحون لجائزة نوبل للسلام..لماذا؟

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