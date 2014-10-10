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مصرع تاجر في مشاجرة بالأعيرة النارية فى الخانكة

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مصرع تاجر في مشاجرة بالأعيرة النارية فى الخانكة مصرع تاجر في مشاجرة بالأعيرة النارية فى الخانكة

أرشيفية

تمكنت مباحث الخانكة، من ضبط عاطل قام بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش أودت بحياة تاجر، وذلك بعد مشاده كلامية للخلاف على عقد إيجار شقة نشبت على إثرها مشاجرة بين الطرفين.

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، اخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية أثناء طلب الأول ترك الشقة ملكه المستأجرة للثانى تطورت المشاجرة وقام على إثرها الثانى باستدعاء أبنائه وأخرين لمناصرته وحال وصولهم قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابه المجنى عليه التى أودت بحياته.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وفر باقى المتهمين هاربين، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9732 إدارى مركز الخانكة لسنة 2014 ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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