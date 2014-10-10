"ستار أكاديمي": إستياء من لطيفة وفادي و"الكعك" ينقذ الموقف

بيروت_علي حلاّل

خذل ضيفا البرايم الخامس من "ستار أكاديمي" لطيفة وفادي أندراوس جمهورهما الذي تابعهما عبر شاشة التلفاز أو على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر الكثيرين أن الضيفين لم يكونا قويان بما يكفي، إن من ناحية تقديم لطيفة لأغان لم يفهمها الجمهور، ما عدا أغنية "أكثر حاجة" التي قدمهتها منفردة، كذلك رأى البعض أن فادي صوته ضعيف ووقع في فخ النشاز أكثر من مرة.

كذلك لم يسلم الضيفان من النقد على ملابسهما، فأطلت لطيفة بملابس خجولة لا تليق بسهرة ستار أكاديمي، وفادي بملابس رياضية وكأنه متجه لممارسة الرياضة.

أما الأجواء قبل بدء البرايم الخامس فكانت حماسية في الخارج، مع وصول مواكب أهالي الطلاب اللبنانيين، فالمشهد وكأنه تظاهرة كل شخص يهتف بالإسم الذي يشجعه، والتقطت عدسة "سيدتي نت" صوراً لأهالي ومشجعي كل من ليا وإيلي وريتا.

وكان لافتاً حضور والد المشترك السعودي ريان السيد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الذي أتى خصيصاً إلى بيروت لمساندة ريان الذي كان يقف في دائرة الخطر، والذي كان لـ"سيدتي نت" حديثاً معه حول مشاركة ريان في برنامج "ستار أكاديمي" وغيرها من الأمور تتابعونها لاحقاً في لقاء مفصل.

كذلك كان لـ"سيدتي نت" لقاء مع شقيق ليليا نيكولا مخول الذي تحدث عن رحلة شقيقته ليا من فرنسا إلى لبنان لمشاركتها في البرنامج، وغيرها من الأمور تتابعونها لاحقا على موقعنا.

والتقى "سيدتي نت" شقيقة المشركة اللبنانية ريتا سليمان التوأم، والتي تكبرها ريتا بخمس دقائق، والتي تدعى اليان، حيث وصفت لنا شخصية ريتا التي قالت أن "شخصيتهما تختلف عن بعضهما رغم التشابه في بعض الأمور، فهما متشابهتان لناحية حب الرياضة والفن والرقص، غلا أن اليان لا تجد نفسها كما ريتا في عمق المجال الفني.

واشارت غلى دعم والداها لريتا وكل الأقرباء لإيمانهم بموهبة ريتا وحبها للغناء الذي تمتهنه منذ صغرها. وأضافت: "تغني بشكل دائم في المنزل حتى عندما تستيقظ لا تعير إهتماماً بأن هناك نائمين، فالموجود برأسها تقوم بتنفيذه.

كذلك اعتبر والد ريتا السيد جوزيف سليمان أنه "من أكثر المشجعين لريتا لدخولها إلى البرنامج وغلى عالم الفن، كونها لا ترى نفسها إلا في هذا المجال، وهو لن يقف عائقاً أمام حلمها".

هيلدا مع عربة الكعك

خطفت مقدمة البرنامج هيلدا خليفة الأنفاس بفستان أسود من تصميم نيكولا جبران، حيث أثنى الجميع على إطلالتها الموفقة ليلة أمس. وكان لافتاً قبل تقديم المشترك المصري محمد شاهين لوحة "السوق المصري" بأغنية "زحمة يا دنيا زحمة" قامت هيلدا بالتقاط صورة لها مع عربة الكعك، وفتحت فمها وكأنها تريد أكلها في مشهد ظريف. وبعد انتهاء وصلته رمى مدير المسرح طوني واكد الكعك على الجمهور الحاضر في الستوديو.

تقدم بارز في أداء الطلاب

وبالعودة إلى تقييم الطلاب، فقد بدا واضحاً تقدم الأكثرية مع بقاء البعض على حاله، ونال الطلاب استحسان ورضى الأساتذة على تطورهم لاسيما من كانوا في دائرة الخطر. حيث ودّع البرايم الخامس الطالبة المصريّة دعاء السبيعي، بعد أن أنقذ تصويت الجمهور ريان بنسبة 36.12% مقابل 33.29 لدعاء و30.59 % لمينا، الذي نال أعلى نسبة من تصويت الطلاّب.

يذكر أن ضيفا البرايم المقبل حسبما علمت "سيدتي نت" سيكونا الفنانة التونسية أمل بشوشة والفنان جوزيف عطية.