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كيكة بوسطن الشهيرة

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كيكة بوسطن الشهيرة كيكة بوسطن الشهيرة

الجمعة 10-10-2014 04:06

كيكة البوسطن المحشوة بالكريما الخاصة والمغلفة بالشوكولاتة من أشهر وألذ وصفات الكيك، إليك من مطبخ "سيدتي.نت" المقادير وطريقة التحضير

 

 

المقادير:

 

مقادير الكيك

1 1و/4 كوب دقيق

 1 كوب سكر

 1/3 كوب زبدة.

3/4  كوب حليب.

رشة ملح.

1 و 1/2 ملعقة صغيرة باكينج باودر.

بيضة

1 ملعقة صغيرة  فانيلا.

مقادير الحشوة

2  صفار بيض

1  كوب حليب

1/2  كوب كريمة

1/4 كوب سكر.

رشة ملح.

 2 ملعقة كبيرة نشا  

1 ملعقة صغيرة فانيلا

للتغطية

 100 جرام مكعبات شوكولاتة

1 ملعقة كبيرة زبدة

 

طريقة التحضير :

1.  لتحضير الحشوة: يخفق صفار البيض مع السكر والفانيلا والنشا وملعقتين من مقدار الحليب.

2.  يسخن باقي الحليب مع الكريمة حتى يبدأ الخليط في الغليان.

3. يصب القليل من الحليب فوق خليط البيض ويخلطوا جيدا ثم يعاد المزيج كله على النار مع استمرار التقليب حتى يبدأ في الغليان مرة أخرى ثم يرفع من على النار ويصب في طبق كبير ويغطى ويترك جانبا.

4. يدهن قالب الكيك بالقليل من الزبدة ويرش بالدقيق ويترك جانبا.

5. يُنخل الدقيق مع الملح والباكينج بودر.

6. تخفق الزبدة مع السكر والحليب والبيض والفانيلا في المضرب الكهربائي ثم يصب خليط الدقيق تدريجيا مع استمرار التقليب.

7. يُصب الكيك في القالب ويُخبز في الفرن لمدة 35 دقيقة ثم يترك ليرد تماما.

8. بواسطة السكين الخاص بالكيك يٌقسمم الكيك الي قسمين متساوي

9. نُصب الحشوة وتقفل بالنصف الأخر .

10. تزين بالشوكلاتة المذوبة على حمام مائي مع ملعقة الزبدة بعد أن تكون صلصة الشوكلاتة باردة .

 

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