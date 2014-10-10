أخبار عاجلة

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
رئيس "اقتصادية النواب": انتهاء مناقشة قانون الاستثمار خلال يومين -
مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل -
الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق -
وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي -
مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بيتزا الأجبان الأربعة

Google+ Print
بيتزا الأجبان الأربعة بيتزا الأجبان الأربعة

الجمعة 10-10-2014 04:12

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة بيتزا مبتكرة بأربع أنواع من الجبنة

 

المقادير:

عجينة البينزا

1 كوب صوص البيتزا

1 حبة فليفلة خضراء مقطّعة إلى شرائح

1/4 كوب زيتون أسود 

1 كوب فطر مقطّع

 1/4كوب جبنة موزاريلا مبشورة 

1/4 كوب جبنة بارميزان مبشورة

1/4 كوب جبن إدام 

1/4 كوب جبن شيدر

1 حبة بندورة مقطعة حلقات رفيعة

 

طريقة التحضير :

1. حمي قليل من زيت الزيتون في مقلاة وقلبي الفطر المقطع حتى يذبل

2. مدّي عجينة البيتزا على سطح صلب مرشوش بدقيق القمح.و إفردي العجينة بسماكة متوسطة.

3. افردي صلصة البيتزا على وجه العجينة

4. رشّي نصف كمية كلّ من جبن الموزاريلا، جبن الإدام وجبن البارميزان والشيدر.

5. أضيفي الفليفلة الخضراء والفطر.

6. ضعي طبقة جديدة من كمية الأجبان المتبقية ثمّ أضيفي الزيتون الأسود والبندورة الحلقات

7. حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية و إخبزي البيتزا في الفرن حوالى 15 دقيقة 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي