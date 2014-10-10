بيتزا الأجبان الأربعة

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة بيتزا مبتكرة بأربع أنواع من الجبنة

المقادير:

عجينة البينزا

1 كوب صوص البيتزا

1 حبة فليفلة خضراء مقطّعة إلى شرائح

1/4 كوب زيتون أسود

1 كوب فطر مقطّع

1/4كوب جبنة موزاريلا مبشورة

1/4 كوب جبنة بارميزان مبشورة

1/4 كوب جبن إدام

1/4 كوب جبن شيدر

1 حبة بندورة مقطعة حلقات رفيعة

طريقة التحضير :

1. حمي قليل من زيت الزيتون في مقلاة وقلبي الفطر المقطع حتى يذبل

2. مدّي عجينة البيتزا على سطح صلب مرشوش بدقيق القمح.و إفردي العجينة بسماكة متوسطة.

3. افردي صلصة البيتزا على وجه العجينة

4. رشّي نصف كمية كلّ من جبن الموزاريلا، جبن الإدام وجبن البارميزان والشيدر.

5. أضيفي الفليفلة الخضراء والفطر.

6. ضعي طبقة جديدة من كمية الأجبان المتبقية ثمّ أضيفي الزيتون الأسود والبندورة الحلقات

7. حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية و إخبزي البيتزا في الفرن حوالى 15 دقيقة

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