شوربة اليقطين للرجيم

يكثر اليقطين (القرع الأصفر) في الخريف ... اختارت لك "سيدتي.نت" وصقة شوربة اليقطين لرجيم صحي، جربيها واستمتعي بطعمها المميز

المقادير:

1 كوب ماء

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

3 كوب يقطين (قرع) مقطع مكعبات

2 كوب مرقة خضار

1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 كوب حليب خالي الدسم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير:

1.قلبي البصل في قدر عميق بقليل من الزيت حتى يذبل

2.أَضيفي اليقطين إلى البصل وقلبيه

3. أضيفي الماء والمرقة والملح وغطي القدر حتى يغلي واتركيه لينضج اليقطين تماما ويصبح طري

4.أخلطي الخليط مع الحليب في الخلاط الكهربائي

5. أعيدي خليط الشوربة إلى القدر للتسخين ثم اسكبيه في طبق التقديم مع رش جوزة الطيب والفلفل الأسود

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